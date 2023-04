Confindustria inaugura al Porto di Ventimiglia la fiera "Toys and Tenders"

La fiera proseguirà fino a domenica prossima

“Il Ponente è la zona della Liguria, che offre la maggiore possibilità di ormeggi. Abbiamo , quindi, lo sviluppo di Ospedaletti, il completamento di Imperia e il restyling di Porto Vecchio, a Sanremo, con il project financing che si sta sviluppando, che potrebbero portare un incremento di posti barca”.

Lo ha detto il presidente di Confindustria Imperia, Barbara Amerio, in serata, al porto di Cala del Forte, a Ventimiglia, all’inaugurazione di “Toys and Tenders” la fiera dei giocattoli che garantiscono ore spensierate e adrenalina a bordo degli yacht e dei mezzi di appoggio alle navi più grandi, che proseguirà (a ingresso libero): dalle 10 alle 22 di domani e dalle 10 alle 18 di domenica prossima.

“Lo sviluppo della nautica legato alla internazionalizzazione della nostra provincia - ha aggiunto - e la creazione di un indotto di qualità che possa dalla costa passare all’entroterra è un po’ l’obiettivo di mandato, che mi sono prefissata di portare avanti”. L’evento espositivo è organizzato dalla Sezione Nautica di Confindustria Imperia “Yacht Net Riviera dei Fiori”.

“E’ la prima fiera che organizziamo come Confindustria Imperia - ha affermato Paolo Della Pietra, direttore Confindustria Imperia - un mini salone, potremmo definirlo così, di un qualcosa di particolare: non sono le solite imbarcazioni che siamo abituati a vedere, ma gli accessori che poi vanno a strutturare queste imbarcazioni e costituiscono i giocattoli e i divertimenti. E’ una fiera per gli addetti ai servizi, per i capitani. Oggi sono stati già stipulati importanti contratti. Si tratta di un settore di nicchia, ma molto importante non solo per il mondo della nautica ma per il territorio stesso”.

"Abbiamo importanti cantieri navali, che portano un valore aggiunto sia in termini di ristrutturazione sia in termini di costruzione"

Che il settore della nautica sia in continua espansione nel Ponente non c’è dubbio, come sottolinea lo stesso Della Pietra: “Come associazione abbiamo quasi tutti i porti turistici che contano sui seimila posti barca. Abbiamo importanti cantieri navali, che portano un valore aggiunto sia in termini di ristrutturazione sia in termini di costruzione. Anche il numero degli addetti è importante: un addetto diretto sulla nautica equivale a sette addetti nell’indotto e ogni euro speso nella nautica vale tre euro nell’indotto. Per cui è un settore che merita di essere valorizzato”.

Tra gli altri erano presenti alla cerimonia di inaugurazione della fiera: il direttore del porto, Marco Cornacchia; il commissario straordinario del Comune di Ventimiglia, Samuele De Lucia e il comandante dell’ufficio locale marittimo di Ventimiglia della guardia costiera, Giovanni Larizza.

