GrandiAuto Sanremo, ultimo giorno della campagna rottamazione

Restano ancora poche ore per approfittare della proposta di GrandiAuto Sanremo. Domani, sabato 17 aprile, sarà l’ultimo giorno della campagna di rottamazione. Si tratta senza dubbio di un’occasione da non perdere per chi da tempo desidera cambiare la propria auto. Non c’è spazio per l’indecisione: il momento è adesso e non bisogna farsi cogliere impreparati. Come detto la campagna di rottamazione è agli sgoccioli e non approfittarne sarebbe un vero peccato. Gli ipotetici acquirenti non dovranno far altro che recarsi nella concessionaria di Sanremo o in una delle altre sue sedi sparse fra Liguria e Piemonte. Oppure mettersi in contatto con GrandiAuto e farsi guidare e ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa.

GrandiAuto è a Sanremo e non solo

GrandiAuto è la concessionaria leader in Liguria e in Piemonte per i marchi Peugeot, Citroen e Opel. Sul territorio conta ben cinque sedi differenti, ovvero ad Alessandria, Savona, Sanremo, Casale Monferrato e Novi Ligure. Grazie alla sua campagna rottamazione è ancora possibile realizzare il proprio sogno di cambiare auto. I professionisti di GrandiAuto sapranno fornire consigli sui modelli più adatti alle esigenze di ciascuno. Sia che si tratti di un’auto termica Euro 6 di ultima generazione che di una ibrida plug-in o di una full electric sapranno dispensare l’indicazione corretta. Dando un grosso aiuto all’utente nel processo decisionale. Tanti sono i modelli disponibili per ogni esigenza: dalle berline e coupè per muoversi liberamente in città ai SUV e i fuoristrada per immergersi nella natura. Fino ad arrivare alle monovolume, comode e spaziose, indicate per le famiglie.

Informazioni e contatti

La concessionaria GrandiAuto di Sanremo si trova in via Guglielmo Marconi 71. Per evitare assembramenti il consiglio è quello di prendere prima un appuntamento, in modo tale da programmare una visita in tutta sicurezza. E avere a disposizione un consulente dedicato. Ulteriori info su www.grandiauto.net e chiamando lo 0184.661323.

Informazione Pubblicitaria