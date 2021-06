Italiani senza tampone nei bar e ristoranti del Principato per chi abita fino a Sanremo

Italiani senza tampone nei bar e ristoranti

A partire da sabato prossimo, il Principato di Monaco ha varato un alleggerimento delle restrizioni, che riguarda anche noi italiani residenti al confine. La prima è che il coprifuoco è stato spostato da mezzanotte alle 6 del mattino. C'è una tolleranza di un quarto d'ora per rientrare a casa a favore dei clienti degli esercizi pubblici.

Ma non è tutto. Per sedersi in bar e ristoranti del Principato sarà possibile, senza tampone, per chi abita dal confine fino a Sanremo e per tutti gli abitanti delle Alpi Marittime. Il numero di commensali per tavola passa da 6 a 8 persone e lo spazio tra i tavoli è tornato a un metro dal metro e mezzo di partenza.