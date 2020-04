Le multe per la spesa a Sanremo: prende posizione il Conad di Ospedaletti

Le multe per la spesa

“Siamo ben consapevoli della difficile situazione che ha visto coinvolti nell’ultimo periodo molti nostri concittadini e, non per ultimo, anche il nostro supermercato. Teniamo tantissimo al parere e al giudizio della nostra comunità e, in questo momento più che mai, comprendiamo in pieno le preoccupazioni legate a questa situazione d’emergenza; Per questo, con questo post, vorremmo esporvi il nostro pensiero”.

Inizia così un intervento del Conad di Ospedaletti, che in maniera pacata, senza alimentare alcuna polemica, prende posizione, dopo il recente caso degli abitanti di Ospedaletti multati, perché sorpresi a fare la spesa al Carrefour di Pian di Poma, a Sanremo.

La lettera

“Si sa, il nostro supermercato non è sicuramente un punto vendita di grandi dimensioni, ma dal primo giorno abbiamo cercato di essere vicino alla comunità con tutte le forze, con impegno, passione nel nostro lavoro e un obiettivo sempre chiaro in testa: andare incontro alle esigenze dei clienti. Sentiamo la necessità come supermercato, ma in primis come persone, di ribadire che dall’inizio di questa circostanza siamo in prima linea per garantire un servizio sicuro, puntuale e adeguato a tutti i clienti: quelli abituali e quelli che, per le dovute restrizioni imposte, ci stanno riscoprendo in questi giorni”.

“Possiamo assicurarvi che ce la stiamo davvero mettendo tutta per ottimizzare e perfezionare ogni aspetto della situazione e che siamo impegnati quotidianamente nel rifornire il nostro supermercato di tutti i beni necessari; Ovviamente tutto ciò è condotto nel pieno rispetto delle normative vigenti: fin da subito, infatti, sono state adottate tutte le misure igienico-sanitarie e di contenimento previste. La sicurezza di tutti (clienti e dipendenti) per noi è stata una questione prioritaria”.

“Detto ciò, riteniamo che, ora più che mai, ci sia bisogno di unione, comprensione, collaborazione e fiducia reciproca. Da parte nostra ci sarà sempre la massima attenzione, volontà e il massimo impegno per far fronte a questo momento particolare nel modo più consono e continueremo, nel nostro piccolo, a fare di tutto per stare vicino alla comunità di cui facciamo parte. Ci auguriamo con tutto il cuore che possiate comprendere anche la nostra posizione”. Leggi qui le altre notizie