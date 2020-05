Liguria, parrucchieri ed estetisti potranno lavorare anche nei festivi fino a 100 ore settimanali

Via libera dalla Regione per i prossimi due mesi all’apertura delle attività di servizi alla persona (parrucchieri e centri estetici) anche nei giorni festivi, fino ad un massimo di 100 ore settimanali. Queste le principali novità previste dall’ordinanza firmata questa sera dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Con questa ordinanza – afferma il presidente Toti – rispondiamo ad esigenze reali che ci sono state manifestate in queste ore. L’obiettivo è far ripartire la Liguria, dando un po’ di fiato sia alle piccole attività di servizi alla persona per le quali c’è una grande richiesta da parte dei cittadini”.