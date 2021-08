Luisa Alborno membro della consulta

E’ arrivata l'ufficialità da parte della Regione Liguria per la nomina come membro della consulta regionale per i frontalieri della vice-presidente Luisa Alborno in rappresentanza dell'Associazione il Frontaliere. L’Associazione porterà in tale importante sede i temi e le istanze care ai lavoratori e pensionati frontalieri.