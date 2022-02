Montecarlo entra nella cordata che mira alla gestione del Porto Vecchio di Sanremo

CORDATA

Walter Lagorio ha ceduto il 20 per cento della propria quota della “Porto di Saremo srl” ai “Porti di Monaco”

I Porti di Monaco in cordata per partecipare al bando per la gestione del Porto Vecchio

Montecarlo entra nella cordata di imprese, che parteciperà alla gara per la nuova concessione del Porto Vecchio di Sanremo. Oggi, infatti, Walter Lagorio, promotore del progetto di riconversione del porto, ha ceduto il 20 per cento della propria quota della “Porto di Saremo srl” ai “Porti di Monaco”, che la rileva tramite la “Société Monégasque Internationale Portuaire" (Smip).

Il progetto prevede un’ulteriore cessione di quote al gruppo Casiraghi, sempre del Principato, entro la fine di marzo. Non si esclude che altre società entrino a far parte della cordata della “Porto di Sanremo srl”, che si candiderà alla gara per la nuova concessione dello porto storico di Sanremo, il cui bando sarà pubblicato prossimamente dal Comune di Sanremo.