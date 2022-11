"Pioggia di fondi per il lavoro ligure"

In occasione della visita a OliOliva 2022, il neo assessore al lavoro Marco Scajola fa il punto sul lavoro in Liguria e sui prossimi passi per incentivare l'occupazione nella regione.

Alla Liguria 400 milioni europei per il lavoro

In particolare, da impiegare per la valorizzazione dell'impiego, ci sono 400 milioni di euro da Bruxelles. Il piano dell'assessore Scajola è investire per incentivare l'occupazione giovanile, soprattutto nel ponente ligure, dove imprese medio-piccole sono costantemente impegnate nella ricerca di figure professionali giovani e qualificate.

L'intenzione è avviare entro la fine dell'anno una serie di corsi che Regione Liguria finanzierà, con l'obiettivo di avvicinare e reinserire i "giovani, non più giovanissimi" che hanno perso un impiego.

Ecco i dettagli spiegati dall'assessore.