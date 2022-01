Sanremo 2022: ecco quanto costa uno spot pubblicitario durante il Festival

Cifre da Capogiro

Nel 2021 la raccolta pubblicitaria della kermesse aveva toccato quota 38 milioni di euro.

Sanremo, si sa, rappresenta l'appuntamento televisivo annuale più atteso d'Italia e - in quanto tale - coincide anche con i maggiori investimenti pubblicitari che gli sponsor garantiscono. Quanto costa uno spot durante la diretta di una delle serate della kermesse? Tanto! Vi diciamo quanto (in copertina uno sketch della passata edizione con Diletta Leotta in collegamento dallo "stadio" Ariston e alle sue spalle una serie di sponsor fasulli), come riporta NewsPrima.

Quanto costa una pubblicità durante Sanremo?

Iniziamo con il chiarire che la direzione di Rai Pubblicità ha annunciato un rincaro del tariffario del 15% rispetto allo scorso anno: "coerente con il riposizionamento commerciale del prime time di Rai 1 e giustificato quasi esclusivamente dalla multicanalità dell’evento: è infatti in netto aumento negli ultimi anni il traffico verso la piattaforma di streaming RaiPlay e il canale Youtube ufficiale di Rai".

L'azienda è particolarmente ottimista e stima per Sanremo 2022 un 10% in più di ascolti rispetto all’edizione dello scorso anno e punta a incrementare la raccolta pubblicitaria che - secondo i dati comunicati ufficialmente - nel 2021 aveva toccato quota 38 milioni di euro. Si tenterà di raggiungere tale traguardo anche se ci saranno quattro break in meno, nelle prime serate, a disposizione. Tale misura è legata alla nuova norma sugli affollamenti pubblicitari che di fatto riduce il monte secondi di pubblicità erogabile dai tre canali generalisti della Rai nella fascia oraria 18-24.

Nel 2020 anche 414mila euro per 30 secondi

I giornali hanno fatto i conti in tasca a mamma Rai, anche nelle scorse edizioni. Come illustrato da Forbes in merito all'edizione 2020, per uno spot di 30 secondi su Rai 1, in occasione della kermesse, si andava da un minimo di 25mila euro e un massimo di 414mila euro.

Le differenze di prezzo, ovviamente, dipendono dalle fasce orarie in cui va in onda lo spot pubblicitario e dal giorno: il più costoso è quello che coincide con l’ultima serata dello show, dove i prezzi delle fasce orarie sono tutti superiori rispetto alla prima serata.

Contando che, nel 2022, la Rai ha annunciato un rialzo dei prezzi, gli spot da 30 secondi (a seconda delle loro caratteristiche) costeranno dai 97.190€ ai 471.218€. Queste le cifre di cui parlano diversi insider. Per aver la certezza definitiva basterà attendere a fine kermesse, quando verrà comunicato in via ufficiale l'ammontare della raccolta pubblicitaria.