Tante proposte per cercare un lavoro da parte dei Centri per l’Impiego della provincia

Anche questa settimana pubblichiamo le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego di Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

Imperia

Cooperativa di Genova per Imperia cerca 2 educatori professionali a tempo determinato 6 mesi (Cod Rif 31332)

Panificiio di Diano Marina cerca 1 pasticciere a tempo determinato full time Cod Rif 31311

Famiglia privata di Pieve di Teco cerca 1 badante con convivenza per coppia di anziani (marito con Alzheimer e moglie con frattura al femore) Cod Rif 31309

Azienda di Diano Arentino cerca 1 elettricista a tempo determinato con intenzione di t rasformazione Cod Rif 31298

Ristorante pizzeria di Diano Marina cerca 4 camerieri di sala a tempo determinato per stagione estiva Cod Rif 31293

Ristorante pizzeria di diano Marina cerca 1 aiuto cuoco a tempo determinato per stagione estiva. Cod Rif 31292

Famiglia privata di Imperia cerca assistente familiare a tempo indeterminato Cod Rif 31286

Azienda di Pontedassio cerca 1 addetto amministrativo a tempo determinato part-time anche verticale Cod Rif 31251

Azienda di Pontedassio cerca 1 addetto alle pulizie a tempo determinato Cod Rif 31231

Azienda Edile di Imperia cerca 3 operai edili a tempo determinato 3 mesi Cod Rif 31228

Azienda di Diano Castellocerca 1 muratore mobili a tempo determinato Cod Rif 31226

Azienda di Taggia cerca 1 operaio metalmeccanico a tempo determinato Cod Rif 31222

Cooperativa di Sanremo cerca 1 OSS a tempo determinato 6 mesi Cod Rif 31200

Pasticceria e Panetteria di Diano Marina cerca 1 panettieri con tempo determinato per 6 mesi (Cod Rif 31173)

Azienda di Imperia cerca 1 infermiere a tempo determinato Cod Rif 31154

Studio Professionale di Genova cerca 1 addetto amministrativo a tempo indeterminato part time con possibilità trasformazione full time Cod Rif 31101

Ristorante pizzeria di Imperia cerca 1 cuoco a tempo determinato Cod rif 31100

Fornaio di Imperia cerca 1 pasticcere a tempo determinato (2-3mesi) Cod Rif 31026

Studio Commercialista Imperia cerca 1 addetto amministrativo a tempo determinato Cod Rif 30941

Azienda di San Bartolomeo al Mare cerca 2 camerieri di sala a tempo determinato (4 mesi) a tempo pieno. Cod. Rif 30865

Carrozzeria Martucci a Imperia cerca 1 carrozziere con contratto a chiamata Cod Rif 30847

Hotel a Diano Marina cerca 1 receptionist a tempo determinato. Cod Rif 30797

Azienda di Imperia cerca 1 elettricista a tempo determinato. Cod Rif 30784

Azienda edile di Imperia cerca 1 escavatorista professionale a tempo determinato Cod Rif 30735

Azienda di autotrasporti di Imperia cerca 1 autista a tempo determinato Cod Rif 30698

Hotel a San Bartolomeo al Mare cerca 2 apprendisti camerieri e 1 apprendista cuoco. Cod Rif 30536 e 30534

Chiosco di Imperia cerca 1 cameriere di sala a tempo determinato. Cod Rif 30528

Azienda di Milano cerca per la zona di Imperia 1 consulente a tempo indeterminato. Cod Rif 30148

Chiosco di Imperia cerca 1 aiuto cuoco a tempo determinato. Cod Rif 30099

Impresa di Bordighera cerca 1 muratore a tempo determinato full time Cod Rif 30086

Azienda di Imperia cerca 1 cuoco a tempo determinato con possibiltà di trasformazione. Cod Rif 30056

Azienda di Imperia cerca 2 autista a tempo determinato full time Cod Rif 30032

Azienda tedesca cerca nella zona di Imperia 1 software engineer e 1 technology marketing and groth professional a tempo indeterminato. Cod. riferimento: 27034 e 27033

Sanremo

Azienda agricola di Taggia cerca 1 impiegato a tempo determinato Cod Rif 31344

Azienda di Sanremo cerca 1 receptionist a tempo determinato part-time Cod Rif 31306

Azienda servizi di Sanremo cerca 1 benzinaio apprendista Cod Rif 31235

Studio Professionale cerca 1 segretaria a tempo indeterminato part-time. Cod Rif 31176

Azienda commercio Sanremo cerca 3 commessi a temo determinato. Cod Rif 31092

Azienda servizi Sanremo cerca 1 OSS a tempo determinato Cod Rif 31091

Azienda servizi Sanremo cerca 1 ragionieri a tempo indeterminato Cod Rif 31008

Azienda import export cerca 1 impiegata amministrativa istat a tempo determinato Cod Rif 31005

Azienda import export Arma di Taggia cerca 1 impiegata amministrativa a tempo determinato Cod Rif 30952

Azienda metalmeccanica cerca 2 elettricisti qualificato a tempo determinato. Cod Rif 30843 e 30842

Azienda artigiana di Taggia cerca 1 meccanico a tempo determinato Cod Rif 30539

Azienda commercio Sanremo cerca 1 commesso gioielleria a tempo Indeterminato Cod Rif 30535

Azienda edile Sanremo cerca 1 carpentiere a tempo determinato Cod Rif 30373

Famiglia privata cerca 1 OSS a tempo determinato part-time. cod Rif 30372

Azienda artigiana Sanremo cerca 1 muratore a tempo determinato Cod Rif 30334

Azienda servizi a Sanremo cerca 1 apprendista impiegato tecnico. Cod Rif 30529

Ventimiglia

Azienda serramenti di Bordighera cerca 1 serramentista a tempo determinato per 3 mesi full time Cod Rif 31294

Azienda edile cerca 2 muratori a tempo determinato per 2 mesi full time. Cod Rif 31285

Azienda agricola cerca 1 giardiniere a tempo determinato 12 mesi full time Cod Rif 31266

Stabilimento balneare Bordighera cerca 2 istruttori a tempo determinato full time stagionale e 2 cuochi Cod Rif 31170 e 31168

Azienda di ricambi macchinari cerca 1 addetto commerciale a tempo determinato. Cod Rif 30625

Cooperativa sociale cerca 1 infermiere a tempo determinato full time Cod Rif 30542

Azienda costruzioni metalliche cerca 1 fabbro a tempo determinato per 6 mesi e 1 per apprendistato. Cod Rif 30383 e 30384

Azienda edile Camporosso cerca 1 gruista a tempo determinato per 6 mesi full time. Cod Rif 29833

Parrucchiere Ventimiglia cerca a tempo indeterminato 1 aiuto parruchiere Cod Rif 29527

Azienda edile di Bordighera cerca 1 muratore a tempo determinato full time Cod rif 29456

Casa di Riposo Alta Val Nervia cerca 1 infermiere a tempo determinato 3 mesi part time. Cod rif. 29195

Uffici ricevono solo su appuntamento

Per aderire alle offerte di lavoro, gli interessati in possesso di TUTTI I REQUISITI RICHIESTI potranno effettuare le candidature attraverso la registrazione al sito http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it

Gli operatori del Servizio Preselezione possono erogare informazioni relative alla procedura via mail o telefonicamente ai seguenti recapiti:

CPI IMPERIA cpi.imperia@regione.liguria.it o ai numeri 010.2893614/624

CPI SANREMO cpi.sanremo@regione.liguria.it o al numero 010.2893661

CPI VENTIMIGLIA cpi.ventimiglia@regione.liguria.it o 010.2893681