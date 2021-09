Tutte le offerte di lavoro della settimana. Tante opportunità

Anche questa settimana pubblichiamo le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego di Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

Imperia

Azienda della Valle D’Aosta operante a Imperia e provincia cerca a tempo indeterminato 1 architetto, 1 ingegnere edile, 3 geometri, 1 muratore e 1 segretaria. Cod rif 34606,34602,34601,34600,54598

Azienda di Diano Marina cerca 1 addetto alle pulizie a tempo determinato Cod Rif 34532

Agenzia per il lavoro di Imperia cerca 1 operaio cantieri autostradali a tempo deteminato (6 mesi) Cod Rif 34526

Azienda di Diano Marina cerca 1 fattorino porta pizze a tempo determinato Cod Rif 34504

Famiglia Privata di Imperia cerca colf a tempo determinato Cod Rif 34497

Azienda di Imperia cerca 1 casseria a tempo determinato part time Cod Rif 34496

Azienda di Sanremo cerca 2 operai a tempo determinato Cod Rif 34489

Hotel di San Bartolomeo al Mare cerca 1 cameriere di sala a tempo determinato cod Rif 34487

Azienda di Chiusanico cerca 1 manutetnore a tempo determinato Cod Rif 34438

Azienda di autotrasporti cerca 1 autista a tempo determinato (1 mese) Cod Rif 34374

Azienda edile cerca 1 geometra a tempo determinato Cod rif 34359

Azienda edile di Imperia cerca 1 manovale edile a tempo determinato e 2 muratori Cod Rif 34347 e 34344

Studio odontoiatrico di Imperia cerca 1 assistente alla poltrona a tempo determinato parziale (32 ore) Cod Rif 34339

Ristorante pizzeria di Diano Marina cerca 1 lavapiatti, 1 aiuto cucina e 1 cameriere di sala a tempo determinato cod rif 34307, 34306 e34305

Famiglia privata di ville San Pietro Borgomarocerca 1 badante a tempo indeterminato di signora di 91 anni autosufficiente Cod Rif 34292

Bar Torrefazione di Daino Marina cerca 1 barista a tempo determinato full time Cod Rif 34286

Azienda di autotrasporti cerca 1 autista professionista con patenti C/CQC per trasporto alimentari non deteriorabili per tratte nazionali e costa meridionale Francia a tempo determinato. Cod Rif 34249

Famiglia Privata di Imperia cerca 1 badate con convivenza tempo indeterminato Cod rif 34248

Consulente del lavoro di Imperia cerca 1 impiegato a tempo determinato per sostituzione maternità. cod Rif 34152

Cooperativa di Camporosso cerca 1 addetto al confezionamento a tempo determinato 3/4 mesi tempo pieno cod rif 34124

Hotel di San Bartolomeo al Mare cerca 1 cuoco a tempo determinato Cod Rif 34113

Hotel di Diano Marina cerca1 portiere notturno a tempo determinato cod Rif 34108

Ristorante di Diano Marina cerca 1 lavapiatti a tempo determinato cod Rif 34046

Azienda di Pontedassio cerca 1 impiegato amministrativo a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato Cod Rif 34037

Azienda di Pontedassio cerca 1 contabile a tempo indetermenato. Cod Rif 34036Pensione di Impria cerca 1 lavapiatti a tempo determinato Cod Rif 33969

Locale a San Bartolomeo al mare cerca 1 cameriere di sala a tempo determinato Cod Rif 33886

Azienda edile di Costarainera cerca 1 impiegato geomentra a tempo determinato Cod Rif 33915

Ristorante di Imperia cerca 1 cuoco a tempo determinato Cod Rif 33818Azienda di Imperia cerca 1 operatore call center a tempo determinato Cod Rif 33805

Azienda di Pontedassio cerca 3 macellai a tempo determinato Cod Rif 33576

Negozio Arredo di San Bartolomeo al Mare cerca 1 montatore mobili con contratto a chiamata Cod Rif 33222

Impresa di pulizie Pontedassio cerca 1 addetto pulizie a tempo indeterminato Cod Rif 33212

Azienda edile di Roma cerca 1 muratore a tempo determinato Cod Rif 33174

Azienda edile cerca a tempo determinato 1 muratore cod Rif 33171

Azienda edile di Roma operante sul nostro territorio cerca 1 muratore a tempo determinato Cod Rif 33159

Azienda edile piemontese cerca 2 manovali edili at empo determinato Cod rif 33101

Stabilimento balneare di Imperia cerca 1 aiuto cuoco Cod Rif 33088

Hotel Diano Marina cerca 2 receptionist a tempo determinato, 2 cameriere ai piani e 2 cameriere di salaCod Rif 32958, 32953, 32952 e 32951

Azienda Edile di Imperia cerca geometra a tempo determinato tempo pieno Cod Rif 32941

Azienda di Imperia cerca 1 addetto alle pulizie a tempo determinato 6 mesi part time Cod Rif 32829

Sanremo

Impresa edile di Sanremo cerca 1 carpentiere, escavatorista, muratore, geometra, piastrellista e autista a temo determinato cod Rif 34595, 34594, 24593,34592,34589

Paninoteca di Sanremo cerca 2 aiuto cuoco a tempo determinato cod Rif 34466

Bar Sanremo cerca 1 cameriere a tempo determinato Cod Rif 34463

Ristorante Sanremo cerca 1 cuoco a tempo determinato Cod rif 34395

Azienda di Sanremo cerca 1 addetto web marketing a tempo determinato Cod Rif 34393

Famiglia privata cerca 2 badanti a tempo indeterminato Cod Rif 34303

Cooperativa servizi Sanremo cerca 2 autisti a tempo determinato part time cod Rif 34302

Ristorante Sanremo cerca 1 aiuto cuoco a tempo determinato cod Rif 34258

Stabilimento di Sanremo cerca 2 baristi a tempo determinato. Cod Rif 34181

Azienda artigiana edile cerca 1 manovale edile a temo determinato full time cod Rif 34065

Azienda servizi cerca 1 addetto alle pulizie a tempo determinato Cod Rif 34061

Azienda artigiana Sanremo cerca 1 impiegata a tempo determinato Cod Rif 33989

Azienda edile di Sanremo cerca 1 manovale edile a tempo determinato Cod Rif 33986

Azienda farmaceutica cerca 1 addetto confezionamento a tempo determinato Cod Rif. 33985

Studio professionale cerca 1 impiegato a tempo determinato Cod Rif 33984

Azienda di servizi cerca 1 addetto alle pulizie a tempo indeterminato part time Cod Rif 33905

Soc Coop Montalto Carpasio cerca 1 OSS a tempo determinato Cod Rif 33904 e 1 educatore 33902

Pubblico esercizio cerca 1 cameriere a tempo determinato Cod Rif33796

Azienda commercio Sanremo cerca 1 commessa a tempo determinato Cod Rif 33794

Azienda artigiana cerca 1 preparatore verniciatore a tempo determinao cod Rif 33792

Famiglia privata di Castellaro cerca 1 badante a tempo determinato Cod Rif 33478

Azienda farmaceutica Sanremo cerca 1 addetto impiantistica a tempo determinato cod Rif 33472

Azienda florovivaistica cerca 1 giardiniere a tempo determinato Cod rif 33468

Artigiano Sanremo cerca 1 pizzaiolo a tempo indeterminato e 1 banconistaCod Rif 33453 e 33452

Società cooperativa cerca 1 infermiere professionale a tempo determinato Cod Rif 33354

Studio Professionale cerca 1 impiegata a tempo determinato Cod Rif 33260

bar Riva Ligure cerca 1 barista a tempo determinato Cod rif 33257

Azienda servizi Sanremo cerca 1 magazziniere a tempo determinato Cod Rif 33223

Albergo Bordighera cerca aiuto cuoco tempo determinato Cod Rif 33116

Azienda farmaceutica cerca 1 addetto pulizia a tempo indeterminato e 1 manutentore meccanico Cod Rif 33113 e 33112

Cooperativa sociale di Albenga con sede a Sanremo cerca 1 addetto accoglienza a tempo determinato part time Cod Rif 33098

Cooperativa di Servizi di Sanremo cerca 1 addetto pulizie a tempo determinato Cod Rif 32828

Cooperativa sociale Sanremo cerca 2 OSS a tempo determianto Cod Rif 32822

Stabilimento balneare Sanremo cerca 1 assistente bagnanti a tempo determinato Cod Rif 32820

Cooperativa Servizi Sanremo cerca 1 impiegato a tempo determinato Cod Rif 31734

Azienda commercio Sanremo cerca 1 autista a tempo determinato Cod Rif 31731

Ristorante Sanremo cerca 1 aiuto cuoco a tempo determinato Cod Rif 31726

Azienda agricola di Taggia cerca 1 impiegato a tempo determinato Cod Rif 31344

Ventimiglia

Croce Verde Intemelia cerca 1 autista soccorritorie a tempo determinato part time Cod Rif 34455

RP Anziani Perinaldo cerca 1 infermiera a tempo determinato cod Rif 34422

Rsa di Pigna cerca 2 infermiere a tempo determianto full time Cod Rif 34398

Azienda edile di Bordighera cerca manovale a tempo determinato (3 mesi) full time Cod rif 34338

Cooperativa sociale Camporosso cerca 2 autisti patente D e CQC a tempo determinato Cod Rif 34250

Azienda agricola Ventimiglia cerca 2 braccianti a tempo determinato Cod Rif 34114

Azienda edile cerca 1 manovale autista a tempo determinato 3 mesi full time Cod Rif 33164

Azienda agricola San Biagio della Cima cerca 1 bracciante agricolo a tempo determinato 3 mesi full time cod Rif 33140

Azienda idraulica di Ventimiglia cerca 1 operaio generico a tempo determinato 3 mesi full time Cod Rif 32986

Ristorante Dolceacqua cerca 1 lavapiatti a tempo determinato per 4 mesi e 2 camerieri, 1 aiuto cuoco e 1 cuoco Cod Rif 32984 32983, 32982 e 32981

Struttura ricettiva Vallecrosia cerca 1 aiuto cuoco a tempo determinato, 1 lavapiatti e 1 cameriere di sala Cod Rif 32947 32946 e 32944

Studio commercialista di Dolceacqua cerca 1 addetta segretaria Cod Rif 32918

Struttura ricettiva di Bordighera cerca 1 cuoco capo partita a tempo determinato 4 mesi full time Cod Rif 32836

Struttura ricettiva Ventimiglia cerca 1 cameriere a tempo determinato part time Cod Rif 31817

Struttura ricettiva Bordighera cerca 2 camerieri a tempo determinao (3/4mesi) Cod Rif 31540

Struttura ricettiva Val Nervia cerca 1 cameriere di sala a tempo determinato full time Cod Rif 31524 e un addetto al ricevimento Cod Rif 31523

Cooperativa sociale Alta Val Nervia cerca infermiere a tempo determinato 6 mesi full time Cod Rif 31504

Per aderire alle offerte di lavoro, gli interessatI potranno effettuare le candidature attraverso la registrazione al sito http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it

CPI IMPERIA cpi.imperia@regione.liguria.it o ai numeri 010.2893614/624

CPI SANREMO cpi.sanremo@regione.liguria.it o al numero 010.2893661

CPI VENTIMIGLIA cpi.ventimiglia@regione.liguria.it o 010.2893681