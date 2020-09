Primo fine settimana di settembre, ecco che cosa fare in riviera

Nel primo fine settimana di settembre ecco che cosa si può fare nella riviera dei fiori. Passeggiate culturali, festival letterari e curiosare nei mercatini dei prodotti tipici.

Gli eventi in riviera

sabato 05 settembre

Bordighera: Facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera. La ricerca di nuovi motivi ispiratori, la straordinaria bellezza della natura in cui immergersi, tra magnifici giardini e colline ricchi di piante esotiche, estesi boschi di palme e olivi, la vibrante e intensa luce del Mediterraneo ispirarono il Maestro dell’Impressionismo a compiere un viaggio di studio e ricerca a Bordighera e dintorni a Gennaio del 1884; venuto per stare un paio di settimane si fermò 3 mesi e dipinse 38 quadri. Faremo l’esatto percorso che compì Monet il giorno del suo arrivo ed andremo alla ricerca dei luoghi dipinti da lui.Scopriremo il bellissimo sentiero che l’artista percorreva per immergersi nelle palme che tanto lo affascinarono. RITROVO: davanti all’ufficio Iat alle ore 16,30. Costo della visita 7 EUR, ragazzi fino a 15 anni gratis. Durata due ore circa. Prenotazione obbligatoria, Tel. al 338 1375423 oppure SMS o Whatsapp al numero 327 0824866 numero minimo partecipanti 4 persone, massimo 20 In ottemperanza alle norme anti-covid durante la visita sarà obbligatorio indossare la mascherina e comunicare alla guida un recapito telefonico.

Diano Marina: Sull’Onda di Settembre 2020.Nelle Vie del centro cittadino 9^ edizione della manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Dalle ore 18,00 in avanti “Notte Bianca” a tema “Film Famosi”. Organizzazione a cura dell’Associazione Vivi Diano Marina…con Noi

Imperia: Alle 21.15 in via Antica dell’Ospizio Francesco Vatteone presenta la conferenza sulla Scuola Amadeo

Sanremo: Nell’ambito di Solea, rassegna culturale organizzata dalla CMC per il quarto anno, alle 21.30 a Villa Ormond omaggio a Manuel Vázquez Montalbán e al detective Pepe Carvalho: al suo mondo fatto di casi polizieschi sui generis ed esperienze culinarie non meno affascinanti, è dedicata “Racconti neri e altre storie di Pepe Carvalho”, una serata di chiacchiere, emozioni e letture, portate al pubblico con la complicità di Fabio Troiano, attore di cinema, teatro e televisione. Sul palco anche le incursioni musicali del contrabbassista Roberto Bonazinga, e gli approfondimenti condotti dal giornalista Marco Vallarino che dialogherà con Antonella Viale, giornalista e scrittrice, Hado Lyria, traduttrice in Italia della gran parte delle opere di Vázquez Montalbán, e Andrea Cappi, poliedrico scrittore e curatore. I biglietti per gli spettacoli hanno il costo popolare di 10 euro. In ottemperanza alle normative vigenti, è obbligatoria la prenotazione gratuita per tutti gli eventi, esclusivamente sul sito www.sanremo2020.eventbrite.it.

Premio internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria:Alle ore 17.00 nel Teatro dell’opera del Casinò di Sanremo verranno consegnati i premi e verranno scelti dalla giuria popolare i vincitori della sezione Narrativa del Premio Letterario Internazionale ” Casinò di Sanremo Antonio Semeria”

Ventimiglia:Alle 21.15 nei Giardini Botanici Hanbury spettacolo “CUPID 19 – Uomini e Donne al tempo del CORONAVIRUS”, regia di Diego Marangon, della compagnia Liber Theatrum

Domenica 06 settembre:

Diano Marina: Dalle ore 08,00 alle ore 20,00, nel centro cittadino, adiacente alla Piazza del Comune, mercatino dell’hobbistica e dell’antiquariato. Per info ed eventuali partecipazioni contattare l’Associazione La Luna nella persona di Lorenzo Coppero (tel. 338.3228503 – email: l.coppero@tin.it). domenica 06 settembre

Mostra Venatoria Mercato

In via Colombo e Largo Cambiaso dalle ore 07.00 66^ edizione della Mostra Venatoria Mercato provinciale degli animali da caccia, da cortile, compagnia, canarini, esotici. A cura della Federcaccia Sez. Intercomunale.

Dolceacqua: Passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Visita ai siti d’interesse storico che legano i Doria ai Grimaldi di Monaco. Al termine della passeggiata degustazione di vini Doc e di prodotti tipici locali presso l’Enoteca Regionale della Liguria. Ritrovo ore 16.30 davanti all’Ufficio Informazioni Turistiche di Dolceacqua. Prenotazione obbligatoria: 0184 229507. TARIFFE EUR 10,00 a persona comprensivo di visita guidata e degustazione. Prenotazione obbligatoria (richiesto nr minimo partecipanti)

Sanremo: Giornata conclusiva di Solea, rassegna culturale organizzata dalla CMC per il quarto anno, alle 21.30 a Villa Ormond monologo teatrale “Porto a porto – Ricognizione SottoMarina di un paese sbilenco”. L’attrice Marina Senesi, anche autrice del testo, ci conduce in un ideale viaggio attraverso tutte le coste del Bel Paese, tra incontri inaspettati, casi di “mala-itanialità”, scoperte storiche dimenticate. Uno spettacolo di docu-teatro che unisce indagine, ironia e leggerezza, con una colonna sonora speciale, firmata dalla Banda Osiris, e la supervisione registica della compianta Cristina Pezzoli. I biglietti per gli spettacoli hanno il costo popolare di 10 euro. In ottemperanza alle normative vigenti, è obbligatoria la prenotazione gratuita per tutti gli eventi, esclusivamente sul sito www.sanremo2020.eventbrite.it.

Lunedì 07 settembre

Sanremo: Visita guidata alla Sanremo vista da Italo Calvino. Lo scrittore visse per 20 anni a Sanremo, vedremo la sua casa, le scole da lui frequentata ed i luoghi da lui preferiti, con lettura di brani dei racconti sanremesi, dove sono stati ambientati. RITROVO: in Piazza Colombo (edicola). E’ obbligatoria la prenotazione. Telefonare al 338 1375423, oppure inviare un SMS o Whatsapp al numero 327 0824866 con nome e numero partecipanti. Le visite si effettuano anche in caso di pioggia. Quota 7 euro. Ragazzi fino a 15 anni gratis. Le visite si effettuano con un minimo di 4 persone e massimo di 20

A tavola sul Porto Vecchio :Dalle 19 corso Nazario Sauro diventa pedonale e i locali propongono le loro specialità in menù studiati per l’evento A tavola sul Porto Vecchio

martedì 08 settembre

Bordighera: Accompagnati da una guida turistica visiteremo alle 17.30 il centro storico di Bordighera, partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, per poi salire alla batteria del ” Marabutto”, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico. Parleremo di palme, di Magiargè e della sua leggenda, di Charles Garnier, di padre Viale e del periodo della “Belle Epoque”, di pittori e scrittori, di papi e di pirati, della regina Margherita e del reverendo Bicknell . Sarà illustrata la specialissima storia della “Magnifica comunità degli otto luoghi”, quella di Sant’Ampelio, del Casinò e del “vulcano” di Monte Nero. Durata due ore circa La visita si effettuerà con un minimo di 4 persone ed un massimo di 20. Prenotazione obbligatoria tel. al 338 1375423 oppure SMS o Whatsapp al numero 327 0824866 con data evento Nome e numero partecipanti. Le visite si effettuano anche in caso di pioggia. Costo 7 euro. Ragazzi fino a 15 anni gratis.

Sanremo: Visita guidata alla Sanremo della Belle Époque; percorso tra ville e giardini parlando del periodo d’oro di Sanremo, da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia a Villa Las Aromas, terminando con la villa più bella: Villa Angerer. RITROVO: alle 16.30 alla statua della Primavera in corso Imperatrice. È obbligatoria la prenotazione telefonare al 338 1375423. Durata due ore circa La visita si effettuerà con un minimo di 4 persone ed un massimo di 20. Prenotazione obbligatoria tel. al 338 1375423 o con SMS o whatsapp al numero 3270824866. In ottemperanza alle norme anti-covid durante la visita sarà obbligatorio indossare la mascherina e comunicare alla guida un recapito telefonico. Le visite si effettuano anche in caso di pioggia. Costo 7 euro. Ragazzi fino a 15 anni gratis.

A tavola sul Porto Vecchio: Dalle 19 corso Nazario Sauro diventa pedonale e i locali propongono le loro specialità in menù studiati per l’evento A tavola sul Porto Vecchio martedì 08 settembre