Accordo di programma tra Comune di Sanremo e Regione per un Palafestival in piazza Colombo

Accordo di programma

Liberare la centralissima piazza Colombo di Sanremo dall’autostazione dei bus, per pedonalizzare la strada e creare un Palafestival destinato a diventare un nuovo teatro Ariston, il tutto attraverso l’acquisizione di un terreno della Riviera Trasporti (l’azienda appaltatrice del servizio di trasporto in provincia di Imperia), in cui costruire una scuola e trasferire parte dei bus.

E’ questo, in estrema sintesi, il contenuto di un accordo di programma, che verrà firmato il prossimo autunno dal Comune di Sanremo con la Regione Liguria e che è stato presentato, stamani, nella sala giunta del Comune di Sanremo, alla presenza del sindaco della città dei Fiori, Alberto Biancheri (indipendente appoggiato dal centrosinistra) e dal governatore della Liguria, Giovanni Toti.

Alberto Biancheri

“Con Toti ci siamo già incontrati alcuni mesi fa per parlare di questo obiettivo – ha affermato Biancheri -. Parliamo di un terreno di settemila metri quadrati, a San Martino, che si affaccia sulla pista ciclopedonale”. L’aspetto più importante è lo spostamento: parte in Valle Armea e parte a San Martino, della stazione degli autobus oggi in piazza Colombo.

“Con questa operazione strategica – ancora Biancheri – piazza Colombo diventa un’area assai interessante, che getta le condizioni per far sì che il Comune, la Regione, la Rai e partner privati possano progettare un Palafestival”. Anche se per Biancheri il Palafestival non vuole essere contro l’Ariston, di fatto potrebbe diventare il nuovo palcoscenico del Festival della Canzone Italiana.

Giovanni Toti

“Necessarie per portare avanti il progetto, che prevede di liberare piazza Colombo dall’autostazione dei bus e creare un Palafestival sono alcune varianti urbanistiche di competenza della Regione”. lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, stamani, a Sanremo, a margine di un vertice con il sindaco Biancheri. “La Regione – ha detto – è impegnata da anni nella riqualificazione delle città e nella valorizzazione dei loro asset strategici. Sanremo è una di queste. Uno dei nostri obiettivi, oltre al patrimonio scolastico, è proprio il Palafestival che nasce dalla necessità di dare una casa stabile al Festival che sia anche adeguata alle esigenze televisive”.

Prosegue Toti: “Tutto questo, però, si interseca con un progetto urbanistico di recupero di piazza Colombo come centro della città anche dal punto di vista geografico e con lo spostamento di alcuni servizi”. Riguardo i tempi Toti ha annunciato per la fine di novembre la firma dell’accordo di programma; entro la primavera del 2021 le varianti urbanistiche potranno essere recepite dalla Giunta e in parallelo ci sarà l’elaborazione di un piano finanziario su base triennale. “L’idea è di cominciare a cantierare, entro metà del 2022”, ha detto il governatore.

Massimo Donzella

Presente all’incontro anche l’assessore Massimo Donzella, il quale ha annunciato il progetto di pedonalizzazione di piazza Colombo: “che diventa la naturale conclusione della via delle boutique. Nel contempo stiamo studiando un piano urbano del traffico con mobilità green e piste ciclopedonali a pettine per una visione di Sanrmeo come città moderna e turistica”.

Leggi qui le altre notizie