Baggioli (FI): “Bissolotti candidato con noi? Mi pare una boutade. Io non ne so nulla”

L’annuncio di Liguria Popolare di pochi minuti fa, che in conferenza stampa – presente il referente nazionale Maurizio Lupi – ha ufficializzato che il loro candidato nella lista unitaria con Forza Italia sarà l’ex assessore sanremese Tonino Bissolotti, spiazza il segretario provinciale di Forza Italia Simone Baggioli: “Bissolotti? Non ne so nulla, penso sia un boutade”.

Ma il comunicato ufficiale di Liguria Popolare dice chiaramente “Bissolotti nel collegio di Imperia”. Non sembra una boutade…

“Io ribadisco che queste boutade non le prendo neanche in considerazione. Dai miei vertici regionali e nazionali (Carlo Bagnasco e Giorgio Mulè) non ho ricevuto nessuna indicazione in tal senso. I due candidati uomini della lista di Forza Italia con Liguria Popolare sono Luigi Sappa e Filippo Bistolfi, poi c’è la nostra Patrizia Badino (nella foto con Baggioli in consiglio comunale, ndr) e resta libero un posto per un donna, che spetta a Liguria Popolare. Fare una conferenza stampa o un comunicato stampa annunciando cose che me non risultano non mi pare corretto. Il giorno che mi diranno qualcosa di contrario rispetto a quanto finora stabilito valuteremo, ma non mi è stato detto nulla, ergo non è vero! Domani a Genova c’è un incontro programmato tra Claudio Scajola, Carlo Bagnasco e Amdrea Costa e in quella sede si deciderà”.

Ma pochi minuti dopo lo stesso Bissolotti conferma la notizia

“Questa mattina all’Hotel Bristol di Genova, Maurizio Lupi, deputato e presidente di ‘Noi con l’Italia’, e il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa, nel corso di una conferenza stampa – si legge in una nota – hanno ufficializzato la candidatura di Antonio Bissolotti alle prossime elezioni regionali nella lista Liguria popolare-Forza Italia per il collegio di Imperia. Un ritorno nella competizione politica per l’avvocato sanremese e vice presidente del movimento dopo anni di militanza in Forza Italia e la fondazione del Gruppo dei 100 a Sanremo. Nei prossimi giorni sarà individuata la figura femminile da inserire nella lista in quota Liguria Popolare”.

Esulta il presidente di Liguria Popolare a Sanremo Sergio Tommasini

Sergio Tommasini, coordinatore di Liguria Popolare a Sanremo, “esprime sul piano personale e a nome del gruppo cittadino la soddisfazione per l’ufficialità della candidatura del Vice Presidente di Liguria Popolare Avv. Antonio Bissolotti per le Regionali del 20 Settembre.

“Un percorso di amicizia, rispetto e squadra – aggiunge Tommasini – Ricordo quando Tonino Bissolotti premiò mia mamma Gisella Costoli al Festival dello Sport nel 2002 in qualità di Assessore al Turismo. Un evento importante che aveva riunito e premiato tutte le associazioni sportive. Cinque anni fa avevamo riattivato l’Associazione Culturale Leonardo da Vinci per promuovere iniziative pubbliche di carattere culturale e verso le istituzioni. Il gruppo è cresciuto e , insieme a tanti amici, abbiamo maturato l’idea del “100×100 Sanremo” che poi ha partecipato alle ultime elezioni comunali a Sanremo. Indipendentemente dal risultato abbiamo lavorato per mantenere un gruppo solido che è confluito in seguito in Liguria Popolare – Movimento Civico Regionale di cui Tonino è Vice Presidente. Il gruppo è validamente rappresentato in Consiglio Comunale e sono orgoglioso di farne parte.

Recentemente abbiamo lanciato anche un nostro inno alla quale ho partecipato e ringrazio Sandro Giacobbe per avermi corretto la voce, non essendo un grande cantante come i miei colleghi del movimento.

Ritengo che la candidatura del nostro avvocato sanremese Bissolotti unisca il nostro gruppo che difende gli ideali del rispetto, dell’amicizia e della moderazione. Il rispetto in primis, una parola che a volte viene dimenticata da tante persone che intendono rappresentarci a livello politico.

“Aggiungo la coerenza. Altro pregio che alcuni hanno perso nel corso del tempo. Concludo facendo le congratulazioni da parte mia e di tutto il gruppo cittadino al nostro avvocato sanremese Bissolotti per la nuova avventura. Siamo tutti con te”.