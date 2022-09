Berrino e Rosso a Imperia: l'appello a sei giorni dal voto

Incontro politico di Fratelli D'Italia a Imperia con i candidati Gianni Berrino candidato al Senato collegio I Liguria e Matteo Rosso - coordinatore della Liguria di Fdi e candidato capolista alla Camera.

Gianni Berrino: "Pronti per quest'ultima settimana di campagna elettorale. La visita a Imperia del capolista alla Camera Rosso e del sottoscritto per l'uninominale al Senato è significativa di una presenza costante sul territorio. Vogliamo spiegare l'importanza di andare a votare il 25 settembre non solo ai nostri tesserati e simpatizzanti ma a tutti gli elettori. E a votare per Fratelli d'Italia naturalmente per mandare a Roma una persona molto legata al territorio che ha la Liguria e soprattutto il ponente nel cuore e saprà portare le esigenze e le problematiche di questo territorio".

Matteo Rosso: "Il polso è molto positivo è una settimana ancora intensa quella che ci aspetta, domani sarò a La Spezia non si molla fino all'ultimo momento. Nulla va dato mai per scontato, parlando con le persone si ha ben chiaro il fatto che molti non abbiano ancora ben chiaro come si voti. Giorgia Meloni l'altro giorno a Genova ha riempito una sala gigantesca. Vogliamo essere molto concreti anche per il dopo perché sappiamo le responsabilità che aspettano in un Paese con gravi difficoltà e un inverno molto duro da affrontare".