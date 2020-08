Bordighera: elezioni in diretta sul sito del comune

Il Comune di Bordighera comunica che sul sito ufficiale cittadino www.bordighera.it nella home page (colonna a destra) è stato aperto uno spazio dedicato alle Consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 – Referendum costituzionale e Elezioni Regionali dove gli utenti potranno trovare, in progresso di tempo, informazioni relative all’attribuzione degli spazi per la propaganda dei partiti che partecipano direttamente alla consultazione elettorale (la pubblicità indiretta, come è noto, è stata abolita); indicazioni tecniche sulle modalità di espressione del voto e sulla tessera elettorale, nonché informazioni utili per gli elettori diversamente abili, la localizzazione dei seggi ed altro ancora. La pagina è in costante aggiornamento.

Le consultazioni in tempo reale

Nelle giornate di votazione sarà possibile seguire sul sito in tempo reale, sia i dati relativi all’affluenza alle urne che quelli provenienti dai seggi, all’atto dello spoglio delle schede. Si ricorda che possono votare i maggiorenni aventi diritto al voto che, alla data di domenica 20 settembre, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Gli orari di votazione sono i seguenti: dalle ore 07.00 alle ore 23.00 nella giornata di domenica 20 settembre e nella giornata di lunedì 21 settembre dalle 7.00 fino alle ore 15.00. Alla chiusura dei seggi avranno inizio le operazioni di spoglio delle schede, iniziando con il Referendum costituzionale e proseguendo con lo spoglio delle schede relative alle Elezioni del Consiglio Regionale.