Colpo di scena a Ventimiglia: commissione elettorale non ammette la lista "Scullino sindaco"

La Commissione elettorale ha ricusato una delle tre liste del candidato Scullino

La sottocommissione elettorale circondariale di Ventimiglia ha comunicato nel pomeriggio la non ammissione di una delle tre liste civiche in appoggio alla candidatura dell’ex sindaco Gaetano Scullino, sostenuto da: “Scullino Sindaco”, “Scelgo Scullino” e “Democrazie Cristiana”. Le presunte irregolarità riguardano la prima delle tre liste e consistono nel fatto che, secondo la commissione, l’avvocato che ha autenticato 157 delle 185 firme non ha comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della provincia di Imperia la propria disponibilità all’autenticazione.

Ma l’aspetto più singolare della vicenda

è che questo avvocato - il quale sosterrebbe di aver seguito tutta la procedura - è candidato in una lista antagonista a quella di Scullino. Quest’ultimo ha già fatto sapere che presenterà ricorso contro questa decisione attraverso i propri legali. La comunicazione della non ammissione di "Scullino sindaco" è stata notificata al delegato della presentazione delle lista, Mattia Berlanda.

Fabrizio Tenerelli