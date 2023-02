Comunali a Bordighera: Bassi presenta 4 nuovi candidati e il simbolo della lista

Marco Zagni, 51 anni, imprenditore edile; Margherita Mariella, 46 anni, architetto; Axel Vignotto, 25 anni, commerciante e Sara Piantoni, 28 anni, laureata in lingue: sono i quattro nuovi candidati della lista “Bassi Sindaco”, che appoggia la candidatura di Massimiliano Bassi alle prossime elezioni amministrative di Bordighera. I loro nomi sono stati ufficializzati, ieri (mercoledì 15), nel corso di una conferenza stampa, durante la quale è stato presentato il simbolo della lista.

“Il messaggio che abbiamo voluto trasmettere attraverso il simbolo - ha affermato Bassi - è l’attenzione a ciò che la nostra città rappresenta: la punta più a Sud della Liguria unisce a est la spiaggia dell’Arziglia e a ovest il nostro lungomare Argentina. I colori sono quelli che riteniamo fondamentali per il rilancio di Bordighera: il blu del mare e il verde dei nostri giardini e delle colline, che insieme rappresentano l’unicità della nostra città”.

Ma passiamo ai quattro candidati, Marco Zagni

“Il mio impegno nell’ amministrazione nasce da lontano - afferma Zagni - e cresce in ambienti dove fare politica significa spendersi per il territorio e per le persone che lo abitano. Ho deciso di mettermi in gioco in questa nuova avventura offrendo la mia esperienza e il mio entusiasmo. Quello che vorrei ottenere per mia città è 'rigenerare preservando il passato’”.

E aggiunge: “Con Massimiliano ho avuto modo di confrontarmi su quelle che dovrebbero essere le grandi opere di cui Bordighera necessita per restare al passo con i tempi, e anche per confrontarsi con comuni limitrofi che hanno lavorato molto bene, mentre noi, talvolta, siamo rimasti a un po’ guardare. Il primo problema da risolvere è quello dei parcheggi: nel nostro programma verrà ampiamente dettagliato come sarà possibile realizzare due parcheggi interrati: uno in piazzale Zaccari, e uno in piazza Garibaldi”.

E conclude: “Posso anticipare che il progetto riguarda sia il ricorso al project financing, che alla concessioni ai privati che crederanno nel progetto. Il sogno rimane, ovviamente, quello di un parcheggio interrato sottostante il piazzale del capo, tuttavia questo progetto richiederà un dialogo con ministero e regione, sulla fattibilità del suddetto".

Mariella attuale consigliere comunale di minoranza

con Giacomo Pallanca, punta sul rapporto con i cittadini: “Vorrei che queste elezioni e il futuro mandato ricollocassero i cittadini al centro, come spettatori attivi, informati, propositivi e consapevoli. Io metterò la faccia, ma da soli non si va da nessuna parte occorre parlare la stessa lingua essere sale per la nostra amata terra e lievito gli uni degli altri. E come il lievito, lavorare giorno dopo giorno per la trasformazione della società. Arriviamo da un periodo molto complesso che non credo ci abbia reso migliori, sicuramente ci ha reso più insicuri ed ha distrutto molte certezze. Dobbiamo ripartire insieme e creare solide basi affinché Bordighera in chiave contemporanea ritorni ai fasti di inizio 1900, non sarà semplice, ma sicuramente possibile, iniziamo a crederci”.

C’è, quindi, il giovane Axel Vignotto

“La politica è da sempre la mia passione. Quella che connette e mette in rete le persone creando la forza necessaria per realizzare qualcosa di grande. Ho mosso i primi passi in questo fantastico mondo ai tempi del liceo, e sin da allora ne sono rimasto sempre affascinato. Sono convinto che Bordighera sia un’invidiabile perla turistica, e che per essere rilanciata abbia bisogno soprattutto di politiche dedicate ai giovani, questione da tempo trascurata”.

Sara sogna il rilancio del Montenero

“Ho deciso di candidarmi con Massimiliano, perché ho apprezzato tantissimo la sua scelta di coinvolgere noi giovani e soprattutto di darci fiducia - afferma -. Ho avuto esperienze lavorative in ristoranti stellati e ora mi occupo del settore immobiliare”. E prosegue: “C’è un luogo di Bordighera che mi sta particolarmente a cuore, ed è Montenero. La mia famiglia abita li, ed io sono cresciuta passeggiando per i suoi sentieri e le sue mulattiere. Da appassionata di sport outdoor, questo è il luogo ideale per allenarsi o semplicemente per godersi una passeggiata in compagnia dei nostri amici a quattro zampe”.