Comunali Ventimiglia: il video endorsement di Salvini al candidato sindaco Flavio Di Muro

Il candidato sindaco Di Muro (Lega) appoggiato dal centrodestra

Si terrà, dalle 18 alle 23.30, in piazza Falcone e Borsellino a Ventimiglia, l’evento di chiusura della campagna elettorale della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Flavio Di Muro (Lega). In programma dj set, musica dal vivo, buffet e intrattenimento per i più piccoli.

Prevista inoltre la presenza e l’intervento del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del Viceministro alle Infrastrutture On. Edoardo Rixi, del senatore Gianni Berrino e degli onorevoli Matteo Rosso e Carlo Bagnasco, di Assessori e Consiglieri regionali della Liguria.

Nel video qui sotto l'endorsement di Salvini a Di Muro