Cooperazione Italia-Francia (Alcotra): acqua e giardini, 3 progetti in provincia di Imperia

La provincia di Imperia guadagna tre progetti su undici

Sono tre (su undici), in provincia di Imperia, i progetti per complessivi 3 milioni di euro, finanziati nell’ambito del progetto "Italia-Francia Alcotra 20121-2027" e approvati ufficialmente stamani dal Comitato di Sorveglianza, che si è riunito in Comune a Imperia. Uno, in particolare, riguarda le risorse idriche; gli altri due i parchi e i giardini di quattro ville. “Oggi abbiamo dato il via a undici milioni - ha affermato il sindaco di Imperia e presidente della Provincia, Claudio Scajola -. Il progetto, nei cinque anni, sto aggira attorno ai 250milioni. Abbiamo dato concretezza a tre progetti che toccano il territorio, ma anche al Trattato del Quirinale. Abbiamo bisogno di avere un rapporto sempre più stretto con la Francia, non sporadico, non eccessivamente spontaneo ma organizzato negli interventi previsti dal Trattato del Quirinale”.

Le dichiarazioni dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Andrea Benveduti

Note di soddisfazione anche da parte dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti: “Uno dei progetti riguarda l’acqua, bene sempre più prezioso: si studieranno i cambiamenti geo-idrologici che la tempesta Alex ha provocato in Val Roya, per capire quali modifiche ha provocato. Si cercheranno altre fonti di approvvigionamento, con la migliore utilizzazione di quelle esistenti”. Ed ha aggiunto: “Gli altri due progetti riguardano i nostri preziosi gioielli delle ville e degli orti botanici, che sia su parte Italiana che che su parte francese sono gioielli da preservare. Avranno un duplice obiettivo: migliorare l’offerta di questi siti, implementando ad esempio la gamma botanica; ma anche facilitarne l’accesso, la pubblicità e la conoscenza con particolare attenzione alle disabilità”.

Il dettaglio dei tre progetti

CONCERT’-EAUX OPERA: progetto presentato sull’obiettivo specifico “adattamento ai cambiamenti climatici” per rispondere ai danni causati dalla Tempesta Alex dell’ottobre 20020 e garantire l'approvvigionamento idrico della popolazione della Provincia di Imperia e dell’area di Mentone. Inoltre il progetto studia la relazione tra precipitazioni intense e frane, per mettere al sicuro le popolazioni del fragile territorio di frontiera.

I partner liguri sono ARPAL, Università di Genova e Comuni di Triora e Mendatica e sviluppano azioni per 484.520€.

NAT+CULT2: i Giardini Botanici Hanbury, insieme al Comune di Ventimiglia e ai due giardini botanici francesi, Villa Thuret di Antibes e Val Rahmeh di Mentone, si sono riuniti in questo partenariato per migliorare le condizioni di sicurezza e di inclusività per i visitatori (con attenzione alle persone con disabilità) Il progetto intende favorire la destagionalizzazione della frequentazione dei giardini e dei centri di cultura, in una zona costiera particolarmente frequentata (solo i Giardini Hanbury accolgono 50.000 visitatori all’anno). Le azioni di miglioramento della sentieristica e dei giardini prevedono sul territorio ligure un budget importante, 1.616.258€.

JARDIVAL2: la collaborazione tra i Giardini storici della Riviera dei Fiori e Costa Azzurra è alla base del progetto JARDIVAL, che vede i Comuni di Imperia, Sanremo e Costarainera fare rete con l’Agenzia regionale di Promozione turistica In Liguria, l’omologo francese, il Dipartimento delle Alpi Marittime e il Comune di Cannes per promuovere la diversificazione del turismo ma anche la conservazione del patrimonio. Complessivamente i partner liguri intervengono per 925.625€.

Da parte francese erano presenti, tra gli altri: il vice-presidente della Regione Auvergne Rhône-Alpes Nicolas Daragon; il ministro plenipotenziario e coordinatore per la cooperazione transfrontaliera con la Francia (Maeci Roma) Andrea Cavallari e l'ambasciatore delle Commissioni intergovernative, cooperazione e questioni di confine (Meae Paris) Philippe Voiry.

I frontalieri

"Abbiamo affrontato il tema del Patto del Quirinale e ci auguriamo a breve la costruzione di un percorso, con la nomina, al più presto, di un Comitato transfrontaliero governativo Italia e Francia”. Lo ha dichiarato, stamani, il sindaco di Imperia e presidente della Provincia, Claudio Scajola, a margine della riunione del Comitato di Sorveglianza del progetto "Italia-Francia Alcotra 2021-2027”, che si è svolta alla presenza di una vasta rappresentanza di autorità transalpine. “E’ un rapporto storico quello tra Italia e Francia e, in particolare, tra le due regioni confinanti, che hanno una storia comune, talvolta travagliata, ma sicuramente molto importante”. Da parte francese, tra gli altri, erano presenti al vertice: il vice-presidente della Regione Auvergne Rhône-Alpes Nicolas Daragon; il ministro plenipotenziario e coordinatore per la cooperazione transfrontaliera con la Francia (Maeci Roma) Andrea Cavallari e l'ambasciatore delle Commissioni intergovernative, cooperazione e questioni di confine (Meae Paris) Philippe Voiry.

