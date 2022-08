Dolceacqua: fuochi d'artificio a peso d'oro, costano 26mila euro

Lo spettacolo piromusicale è in programma per sabato 20 agosto

Che i fuochi d'artificio di Dolceacqua (quest’anno in programma per la sera di sabato prossimo, 20 agosto) siano sicuramente un appuntamento clou dell’estate, e non solo imperiese, non c’è ombra di dubbio, ma a guardare il prezzo sono davvero a “peso d’oro”. La spesa complessiva, infatti, è di 25.940 euro, che sarà finanziata per il 50 per cento con fondi comunali e per un importo di 12.970 euro con contributi della Regione Liguria.

Nel dettaglio: all’azienda organizzatrice dell’evento, la Pyroitaly, vanno 18.600 euro; sotto la voce ospitalità figurano 500 euro per l’accoglienza di due operatori della stessa azienda; quindi, ci sono 3.750 euro per l’assunzione temporanea di vigili urbani da altri Comuni per gestione traffico (vari incarichi) e 1.800 euro come protezione civile. Il resto sono spese minori per Siae (250 euro), assistenza vigili del fuoco (500 euro), Enel per il potenziamento elettrico (240 euro) e sorveglianza notturna e diurna dei fuochi artificiali con La Vigile (300 euro).