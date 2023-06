Ecco chi c'è nel movimento civico (che guarda a destra) ispirato da Tommasini e Biancheri

Il centrodestra alternativo a quello dei partiti a Sanremo è uscito allo scoperto questa sera con una nota stampa che annuncia la nascita del movimento "Anima". Il comunicato porta "la firma" di Alessandro Sindoni, avvocato, ex vice sindaco, fino a quando è stato in carica con le deleghe assessore al turismo, considerato l'erede naturale alla successione di Alberto Biancheri alla guida del variegato "assembramento" civico alleato al Pd. Un'alleanbza che nelle ultime due elezioni ha portato Biancheri a dominare la sfida prima con Gianni Berrino (ora senatore) poi con Sergio Tommasini, ora sua "alleato". Sindoni è il portavoce di questo movimento che punta evidentemente a mettere in difficoltà i partiti del centro destra.

La nascita di Anima

La nota di Alessandro Sindoni annuncia la nascita di Anima, un movimento che annovera nomi noti del panorama locale. In gran parte esponenti della società, civile, alcuni tra i sostenitori della prima ora di Tommasini quattro anni fa, altri notoriamente vicini a Biancheri.

Tra i promotori dell’associazione il comunicato fa i nomi dell'ex assessore (nelle giunte Bottini in ultimo) Franco Solerio, ex Forza Italia, il già citato Sergio Tommasini, lo stesso Alessandro Sindoni, Gianni Mascelli, Alessandro Mager (avvocato in studio con Solerio e Sindoni, recentemente andato in pensione e tra i papabili candidati sindaco), l'ingegner Stefano Puppo, l'ex presidente di Confcommercio Sanremo Gianni Ostanel, l'ex assessore di Biancheri Paola Cagnacci, l'ex presidente di Amaie Mario Lembo, Giuliano Monza, Monica Albarelli, anima della canottieri fedelissima di Tommasini, l'ex assessore e imprenditore della giunta Zoccarato Giulio Ghersi, Claudio Ciuffodoro, titolare di bar ed ex presidente di categoria di Confartigianato, l'avvocato Maurizio Boeri, nominato una decina di anni fa da Biancheri nel cda del Casinò, Fabrizio Ferlito, medico di base a Sanremo, Marco Abbo, Luca Baldassarre, Sara D’Amico, l'ex consigliere comunale (di Biancheri) Marco Musizzano, Orietta Trentinella, Maria Cristina D’Aquaro, Carlo Bessone, Simone Ricci, giovane manager esperto di Casinò, in predicato di entrare a far parte nei mesi scorsi del Cda della Casa da gioco di Sanremo, Deborah Silvestri, Giovanna Negro, Alessandro Marenco, Luciano Crespi e Romano Capponi, quest'ultimo esponente di Liguria Popolare, la formazione il cui leader a livello locale è l'ex assessore al turismo di Sanremo Tonino Battistotti.

Il comunicato stampa della neonata associazione

Nasce "ANIMA", il nuovo movimento civico-culturale di ispirazione liberal-democratica e cristiana, costituito da persone portatrici di diverse sensibilità del mondo sanremese e provinciale, che intendono contribuire a creare un nuovo percorso amministrativo e progettuale, finalizzato alla definizione di una proposta di governo per Sanremo 2024.

L’anima è la sede immateriale dei sentimenti, delle aspettative e degli obiettivi di ciascuno. “ANIMA” vuole individuare e farsi portatrice delle esigenze dei sanremesi per contribuire a disegnare, con forza, vitalità e competenza, la Sanremo del Futuro.

Il movimento ha la finalità di organizzare dei tavoli di lavoro per studiare e declinare i diversi temi importanti della città, quali: Anima Sociale, Anima progettuale, Anima Sportiva, Anima Ecologica, Anima Organizzativa, Anima e Innovazione e altri.

La sintesi di queste analisi sarà condivisa e discussa con tutti coloro che vorranno confrontarsi sui contenuti e sul futuro di Sanremo, poiché Anima intende privilegiare la politica del fare, del concretizzare e del concludere.

Anima lavorerà per unire e non per dividere, per proporre e non per contrastare, per dialogare e non per emarginare, con lo scopo di dare un forte contributo a formare un nuovo gruppo dirigente capace di guardare al futuro di Sanremo con competenza, previdenza, lungimiranza e trasparenza.

ANIMA nasce da un percorso di dialogo e confronto di questi ultimi mesi tra persone che hanno deciso di condividerne il progetto ed è aperta alle adesioni di tutti coloro che siano interessati a farne parte

Il Portavoce Avv. Alessandro Sindoni: "ANIMA è un’associazione aperta a tutti i cittadini sanremesi e nasce per guardare alla Amministrazione di Sanremo, che sarà il frutto delle elezioni amministrative del 2024.

Intende costruire una nuova fase di dialogo politico con i gruppi civici dell’attuale amministrazione sanremese, le altre associazioni politiche e culturali e forze politiche, che hanno nel loro DNA la concreta voglia di fare e realizzare, senza anteporre barriere di carattere ideologico, avendo di mira il concreto e attuale interesse dei cittadini, con una particolare attenzione alle generazioni future.

Sarà il punto d’incontro dove stimolare (animare) il confronto su tematiche importanti per la vita dei nostri concittadini come: Commercio, Turismo, Floricoltura, Viabilità e Parcheggi, Ambiente, Sport e Servizi Sociali.

Avrà, anche, la finalità di creare un nuovo senso civico, diretto a riportare i concittadini alla diretta partecipazione al momento formativo delle decisioni amministrative e, poi, alle elezioni.

L’associazione Anima si è dotata di una casella di posta elettronica e di un sito web su cui potranno essere effettuate le richieste di adesione. A partire dal mese di settembre inaugurerà una sede che costituirà luogo di incontro, dialogo e condivisione.

Ringrazio tutti i concittadini, che hanno già manifestato la loro adesione alla Associazione e tutti quelli che vorranno farlo in seguito”.