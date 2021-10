Elezioni: in provincia di Imperia già 10 sindaci, su 15 Comuni a lista unica

COMUNALI 2021

In provincia di Imperia sono già 10 su 15 i Comuni a lista unica che hanno già il loro sindaco, avendo superato il quorum dell'affluenza

In provincia di Imperia sono già 10 su 15 i Comuni a lista unica che hanno già il loro sindaco, essendosi recato alle urne il 40 per cento più uno degli aventi diritto al voto. Un quorum quest'anno eccezionalmente inferiore del 10 per cento (di regola è il 50 per cento più uno) per via dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. Di seguito i nuovi sindaci. Ad Aurigo, che alle 19 aveva un'affluenza del 52,52 per cento, si riconferma sindaco Luigi Dellerba; a Borghetto D'Arroscia (48,35 per cento), sale Angela Denegri; a Caravonica (53,09 per cento) passa Angelo Dulbecco della lista civica "Uniti per Caravonica", segretario regionale ligure dei giovani di Forza Italia, già assessore uscente dello stesso Comune.

A Chiusavecchia (48,38 per cento) si riconferma Luca Vassallo. Abbiamo poi Cipressa (42,51 per cento) dove viene riconfermato Filippo Guasco; a Civezza (43,40 per cento) passa Maddalena Ricca, 45 anni, neurologo all'ospedale di Imperia, sorella gemella del sindaco uscente Giuseppe Ricca. A Lucinasco (47,09 per cento), è sindaco Marilena Abbo, 64 anni, insegnante in congedo, sorella del sindaco uscente Domenico Abbo, 60 anni, commercialista, nonché presidente uscente della provincia di Imperia. A Pompeiana (46,83 per cento), diventa sindaco Vincenzo Lanteri; mentre a Rezzo (44,28 per cento), è confermato Renato Adorno. A Terzorio (55,03 per cento) sale Valerio Ferrari.

Non hanno ancora raggiunto il quorum dell'affluenza i seguenti Comuni

I Comuni con un'unica lista che non hanno ancora superato il quorum dell'affluenza, alle 19, sono: Apricale (27,94 per cento), con Silvano Pisano al terzo mandato; Borgomaro (33,33 per cento) con Massimiliano Mela che cerca la riconferma, così come Romano Damonte a Diano Castello (29,42 per cento); Prelà (37,68 per cento) con Mattia Gandolfi e Villa Faraldi (33,33 per cento) con Stefano Damonte.