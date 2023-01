Elezioni. L'endorsement di Toti a Scajola: "Ha lavorato bene in questi cinque anni"

Il presidente Toti interviene sulle elezioni amministrative della prossima primavera

"Per noi Claudio Scajola ha operato bene in questi cinque anni come sindaco, ed ha operato bene in questi anni anche come presidente della Provincia”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a Ventimiglia per la firma del protocollo d’intesa col Mit e con le Ferrovie per il progetto della Casa di Comunità, intervenendo sulle elezioni del maggio prossimo. Tra i Comuni che andranno alle urne c’è pure Imperia, con il sindaco Claudio Scajola pronto per affrontare il secondo mandato.

"Direi che è giusto che prosegua questa esperienza: lo farà con il nostro pieno sostegno"

“Stiamo ragionando ovviamente con lui anche della cessazione del commissariamento dell’Ato idrico e quindi di ridare alla provincia di Imperia le competenze sull’acqua visto che gli appalti del nuovo acquedotto del Roja sono stati completati. Direi che è giusto che prosegua questa esperienza: lo farà con il nostro pieno sostegno e nelle forme e nei modi che deciderà e credo con cui si confronterà nelle prossime settimane con i partiti”.

Su Sanremo: "Biancheri gode della mia stima, credo abbia fatto un buon lavoro su quella città".

Alla domanda di un giornalista, Toti interviene pure su Sanremo, malgrado si voti nel 2024 per il rinnovo del Consiglio comunale. “Manca un sacco di tempo al 2024 - ha affermato -. Il sindaco Alberto Biancheri ha finito due mandati, è persona che gode della mia stima, credo abbia fatto un buon lavoro su quella città. La sua esperienza politica qualcosa lascerà anche nei prossimi cinque anni, si vedrà in quali termini”.

Non poteva mancare un cenno sul Comune di Ventimiglia, attualmente commissariato

in quanto l’amministrazione è caduta nel giugno scorso, con la sfiducia della Lega a cui si è unita l’opposizione di centrosinistra.

“Speriamo si torni al più presto a un’amministrazione scelta dai cittadini. Vedremo quali sono le personalità che si propongono come guida della città e mi auguro che il centrodestra sappia esprimere un candidato forte, credibile e autorevole in una città che è molto importante. Il nuovo porto, la rigenerazione del centro storico, la vicinanza con il confine francese, il lavoro che abbiamo fatto anche in parlamento sui frontalieri di questa città, che è nei nostri pensieri, è centrale".

"Abbiamo ancora tutto il tema del Parco Roja da mettere a punto e può essere un grande volano di sviluppo per il Ponente. C’è bisogno di una amministrazione che sia in grado di fare le cose. All’interno del centrodestra ci sono in questa città personalità serie, competenti, importanti, coerenti con la nostra amministrazione regionale, mi auguro che possano uscire fuori e trovare il sostegno adeguato”.

Fabrizio Tenerelli