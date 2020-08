Elezioni Liguria, lista Toti sfonda il 17%, il PD supera la Lega nel sondaggio Svg

Commissionato dalla lista Cambiamo! del governatore uscente Giovanni Toti, l’ultimo sondaggio di Swg sulle intenzioni di voto del liguri sembra premiare proprio la lista civica del presidente, che in provincia di Imperia schiera Marco Scajola, Maurizio Morabito, Serena Burgo e Chiara Cerri. Cambiamo! passerebbe dal 14% di poche settimane fa al 17,5% rilevato tra il 3 e il 6 agosto scorso.

Sul fronte opposto recupera il Partito Democratico (21,5%) che supera addirittura di mezzo punto la Lega in discesa al 21%. Discreta affermazione per la recente lista del candidato giallo-rosso Ferruccio Sansa, principale sfidante di Toti, che si attesta al 4,5%, poco distante dal 5% di Forza Italia-Liguria Popolare (faranno una lista unica). Fratelli d’Italia al 7%, Movimento Cinque Stelle in risalita al 10,5%.

Per quanto riguarda il gradimento del presidente, ancora altissimo il margine tra i principali competitor. Toti viene dato in una forbice tra il 51% e il 55%, Sansa tra il 39% e 43%, Massardo fra il 2% e 5% e a seguire Alice Salvatore e il sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori. La distanza tra Toti e Sansa, secondo Swg, si riduce tuttavia a 11 punti per quanto riguarda le coalizioni. Toti viene dato vincente con 52% davanti a Sansa (41%) e Massardo (4,5%).