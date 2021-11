Elezioni provinciali: Scibilia (Confesercenti), risolvere questioni irrisolte

ECONOMIA E POLITICA

Per Confesercenti è prioritario risolvere le questioni irrisolte

"I Comuni sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Provincia di Imperia e la discussione in corso ci crea qualche perplessità. Confesercenti ritiene prioritario un programma amministrativo che affronti le grandi questioni irrisolte di una Provincia di piccole dimensioni ma strategicamente molto importante". Lo dichiara il segretario provinciale di Confesercenti, Sergio Scibilia.

"La sua posizione geografica, centrale tra le Alpi e il Mediterraneo, al confine con la Francia e contigua alla regione Piemonte, vicina al Principato di Monaco - aggiunge -. Un territorio di mare ma con un grande entroterra alpino. Posta lungo il corridoio di collegamento tra i porti di Genova e Barcellona. Una provincia che deve aprirsi verso il mondo, essere internazionale, attrarre nuovi capitali: vedi l’esperienza dei porti di Monaco".

Secondo Scibilia: si tratta di una provincia, che deve ancora risolvere le storiche problematiche dei rifiuti, dei trasporti, dell’edilizia scolastica e ha davanti un’opportunità unica quale il Pnrr con fondi e risorse economiche straordinarie mai visti dal dopoguerra".

"La nostra economia, le nostre aziende hanno bisogno di una gestione politica della Provincia"

"con un’amministrazione coesa e autorevole che dialoghi con le altre istituzioni a partire dalla Camera di Commercio e con le forze sociali: sindacati dei lavoratori e delle imprese, mondo cooperativo. L'appello di Scibilia: "I sindaci, tutti, devono agire con forte responsabilità evitando di dare priorità agli interessi dei propri partiti di appartenenza e ricordandosi di rappresentare i loro cittadini. Confesercenti auspica una riforma costituzionale per un organo che come è stato ridotto non potrà dare risposte concrete ma che comunque dovrà essere di alto livello. La Provincia di Imperia potrà volare, se non rimane chiusa nelle stanze dei partiti politici ma se aprirà finestre e ponti con il mondo reale, con i veri attori, con i giovani e se deciderà di rivolgere lo sguardo verso il futuro".