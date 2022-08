Enrico Nan il senatore ligure candidato in Africa

I curioso caso del dottor Enrico Nan, avvocato e politico di lungo corso, nato a Pietra Ligure nel 1953.

Un ligure candidato in...Africa

Tra i 200 senatori che saranno eletti il 25 settembre, 4 li sceglieranno gli italiani all'estero e Nan è candidato nella circoscrizione Africa-Asia-Oceania e...Antartide. Il curriculum politico dell'avvocato Nan, che oggi vive a Dubai ed è specializzato in consulenze per i paesi dell'Est e dell'Afrcia Orientale (anche se torna spesso a Pietra Ligure), è lungo. Una magra consolazione per gli elettori del ponente ligure (Savonese e Imperiese) che trasversalmente rispetto all'emiciclo lamentano carenza di rappresentanza territoriale. A Imperia (articolo completo nell'edizione sfogliabile de La Riviera), solo due candidati della coalizione di centro sinistra, nessuno del Partito Democratico, mentre 7 su 14 sono della coalizione di centro destra (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati).

Il curriculum di Enrico Nan

Ininterrottamente parlamentare per quattro legislature, dal 1994 al 2008, è stato tra i fondatori di Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi. Ha anche ricoperto il ruolo di coordinatore di Futuro e Libertà in Liguria di Gianfranco Fini. E' stato segretario alla presidenza dlela Cmaera, membro delle commissioni Giustizia e Finanza, membro della XIV Commissione parlamentare permanente sulle Politiche dell'Unione Europea. Relatore della legge sull'usura, tra i promotori della formazione della commissione di inchiesta sulla vicenda dei bond argentini e vicepresidente della commissione parlamentare sull'affaire Telekom Serbia.

