Focus sul turismo alla Camera di Commercio

Focus sul turismo in provincia di Imperia, questo pomeriggio, nella sala Multimediale della Camera di Commercio Riviera di Liguria, nel cuore del capoluogo.

Focus sul turismo a Imperia

Presenti l'assessore al turismo di regione Liguria, Augusto Sartori, accompagnato dal suo predecessore, ora senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi, le imprese e i loro rappresentanti e le associazioni di categoria che operano nel campo turistico.

Arrivano i turisti da Oltreoceano

«Possiamo solo che enunciare numero molto positivi nei primi mesi del 2023- spiega Sartori- , il trend è in continua crescita, per questo mi piace il confronto con gli operatori per alzare l'asticella di un turismo ligure che è sempre più al centro della attenzione italiana. Rispetto ai numeri pre-covid- ha aggiunto l'assessore- , che in realtà abbiamo già recuperato lo scorso anno, sul fronte delle presenze turistiche, quest'anno, l'elemento caratterizzante sono i turisti americani e canadesi e in provincia di Imperia, con gli amici dalla Francia, l'imperiese è una delle più importanti in Liguria».

"Il turista torna se è soddifatto"

»Noi oggi siamo all'incontro con l'assessore Sartori che abbiamo fortemente voluto su sollecitazione delle associazioni di categoria- ha detto il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi- . Ci fa piacere conoscere le aspettative di medio e lungo periodo, ma soprattutto la fase di asolto, per conoscere le soluioni cantierabili non solo nel campo del turismo, ma anche sul lavoro. Voi sapete che siamo molto preoccupati, non solo noi naturalmente, sulla possibilità di avere risorse umane di qualità per dare soddisfazione ai turismi. Vorremmo un tursimo che dia qualità dei servizi e la garanzia concreta di un ritorno futuro. Il ritorno lo abbiamo se il tuista è ben servito e soddisfatto. Abbiamo tanto da dire e da fare, un incontro prezioso che spero faccia emergere degli imput per iniziare un percorso ìinsieme all'assessorato per continuare a lavorare e progredire.

"Novità nel decreto lavoro"

«Quando si parla di turismo in Liguria è impossibile farlo senza la Riviera dei Fiori, la Provincia di Imperia sia del mare che l'entroterra- ha aggiunto il senatore Gianni Berrino- . La stagione si preannuncia molto calda, ma non i termini metereologici, ma per quanto riguarda le presenze turistiche. Siamo qua per portare la visione regioanle che spetta a lui e quella nazionale che spetta a me, in più direi che in commissione lavoro abbiamo votato il decreto omonimo dove ci sono novità importanti per il comparto turistico».