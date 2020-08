Forza Italia: Scajola, l’obiettivo è un centro che argini la deriva populista nel centrodestra

Forza Italia

“Il progetto è di riuscire in questa consultazione elettorale, nell’ambito del centrodestra, a riaffermare il centro, preoccupati che il centrodestra possa avere una deriva populista”. Lo ha detto il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, stamani, nella sede di Forza Italia, in via Roma, a Ventimiglia, alla presentazione della candidata alle regionali liguri di Ada Cassini Bistolfi, madre di Filippo Maria Bistolfi, nominato vice coordinatore di Forza Italia per premiare il suo “gesto di responsabilità”, che lo ha portato a rinunciare alla candidatura, cedendo il posto alla madre, essendo il seggio destinato a una donna.

“Obiettivo è rafforzare il centro all’interno di questa coalizione, come inizio di un percorso, che mi auguro possa riportare molti elettori che non votano più o che sono andati altrove – ha aggiunto – affinché tornino a riconoscersi in una tradizione che ha come pilastri il liberalismo, l’Europa, il garantismo e il riformismo”. Scajola, che fa parte del movimento civico Polis, appartiene alla coalizione che raggruppa Forza Italia e Liguria Popolare.

Quote rosa: Bistolfi candida la madre alle prossime elezioni regionali

Filippo Maria Bistolfi, 37 anni, dentista di Ventimiglia e designato candidato di Forza Italia alle elezioni regionali, ha fatto un passo indietro, lasciando il posto alla madre, Ada Cassini Bistolfi, 65 anni, per motivi legati alle “quote rosa” e alla necessità di coalizione (FI, Liguria Popolare e Polis) di trovare un candidato donna.

“Non mi sono sentito di fare un passo indietro e basta – ha affermato Bistolfi, stamani, nel corso del vertice di Forza Italia a Ventimiglia -. Tramite la persona di mia madre, infatti, mi sono sentito in dovere di rappresentare tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi”. Note di soddisfazione per la scelta di Bistolfi, che aveva già affisso i manifesti della propria candidatura in giro per la provincia di Imperia, ma all’ultimo gli è stato chiesto un gesto di responsabilità, sono state espresse dal coordinatore regionale del partito, Carlo Bagnasco e dal sindaco di Imperia Claudio Scajola (movimento civico Polis).

“Sono stata chiamata e sono contenta di poter portare un mio aiuto e, oltre a tutto quello che potrà fare mio figlio, che ha le sue conoscenze, di portare un mio contributo con le donne per le donne. Spero di poter fare un ottimo risultato per questa coalizione nella quale credo fermamente, nella quale credono molto cittadini”.

Forza Italia: Bagnasco, obiettivo riportare il partito al tavolo della Regione

“Il nostro obiettivo è riportare Forza Italia al tavolo della Regione, ma bisognerà anche fare dei sacrifici. Per questo anche Berlusconi è riconoscente a te, Filippo, come lo sono io, e l’onorevole Tajani”. A dichiararlo è il coordinatore regionale di Forza Italia in Liguria, Carlo Bagnasco, rivolgendosi a Filippo Maria Bistolfi, il designato candidato di Forza Italia, a Ventimiglia, che ha lasciato il posto alla madre, per motivi di “quote rosa” nella coalizione. “Sono stato indicato dal presidente Berlusconi di coordinare una Forza Italia in difficoltà in Liguria, snaturata. E siamo qui, dopo quattro mesi, con la difficoltà a preparare le liste, perché ci sono troppe persone.

Questa è la prova che il nostro progetto c’è”. Sulla rinascita di Forza Italia e le aspettative alle prossime regionali, Bagnasco ha affermato: “Sono convinto che riusciremo a essere rappresentativi e a dare un contributo a Toti per la vittoria. Siamo messi bene, è cambiato il trend e di questo ne sono molto orgoglioso. Obiettivo: un consigliere su Genova, uno su Imperia e uno su Spezia. Due ce li abbiamo. Tutti i sondaggi ci danno attaccati a Fratelli d’Italia e tutte le scelte sono condivise con il presidente Berlusconi”.

Nel sottolineare come Barlusconi tenesse “tantissimo” all’odierna presenza di Claudio Scajola alla conferenza di Forza Italia a Ventimiglia, così come a chiudere un accordo con Maurizio Lupi (responsabile nazionale di Liguria Popolare), ha elogiato la lealtà di Bistolfi. “Filippo è sempre stato in Forza Italia. Questo, secondo me, nella politica di oggi che vede le poltrone, come stazioni, trovare persone che sempre credono in un progetto, è un valore aggiunto”.

