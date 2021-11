"Il 30% delle entrate in meno a causa dei cortei no green pass"

Governatore Toti

"Manifestare è legittimo, ma mettere in difficoltà chi ha solo voglia di ripartire, dopo i sacrifici, non è più tollerabile".

“Mi auguro che le minacce dei no vax di non rispettare per il prossimo sabato le nuove regole del Viminale sui cortei siano solo parole. Manifestare per esprimere le proprie idee è legittimo, farlo mettendo in difficoltà chi vuole lavorare e tornare a vivere dopo due anni difficili non è più tollerabile”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

"Incassi inferiori del 30%"

“I numeri parlano chiaro anche in questo caso – aggiunge Toti -: ad esempio a Genova i cortei no pass, che da 16 sabati consecutivi paralizzano il centro della città, hanno portato al 30% degli incassi in meno per i negozi del centro. A un passo dalle festività natalizie questa è la situazione per tante delle nostre attività, che vorrebbero solo ripartire e non possono permettersi ulteriori perdite, dopo mesi di sacrifici a causa della pandemia”.