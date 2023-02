Il Comune di Ventimiglia noleggia due bagni chimici per i migranti

Il Comune ha noleggiato due bagni chimici con manutenzione per quattro giorno alla settimana

Il Comune di Ventimiglia ha messo a bilancio 17.568 euro per noleggiare due bagni pubblici - con manutenzione quattro volte alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato) - da installare in centro per l’emergenza migranti. L’incarico è stato devoluto con affidamento diretto alla ditta Ciem srl, di corso Limone Piemonte e riguarda tutto il 2023. La decisione di affidare questo servizio, nasce dalla presa d’atto che dal 2015 Ventimiglia è meta di migliaia di profughi e immigrati, provenienti da Africa e Asia. Senza dimenticare le centinaia di stranieri respinti alla frontiera con la Francia.

"Tale afflusso di persone comporta per il Comune di ventimiglia uno stato di assoluta emergenza"

“I blocchi delle frontiere fanno sì che non si tratti di persone in transito, ma che la permanenza dei medesimi profughi si protragga per giorni e settimane - è scritto nella relativa determina -. Tale afflusso massiccio di persone comporta per il Comune di Ventimiglia uno stato di assoluta emergenza in termini di igiene e di pericoli per la salute pubblica. A fronte di tali problematiche l’Amministrazione Comunale ritiene opportuna l’esecuzione di interventi di somma urgenza ed emergenza consistenti, nello specifico, nel noleggio di bagni chimici da dislocare nelle zone della città ove si riscontra il maggior numero di presenze”.

Fabrizio Tenerelli