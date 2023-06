Il Consiglio provinciale di Imperia vara la ricapitalizzazione di Riviera Trasporti

Varata la ricapitalizzazione della Riviera Trasporti

“Il prossimo 3 luglio ci sarà lAssemblea dei soci di Riviera Trasporti nella quale ci sarà l'aumento di capitale, in quanto non c'è più capitale in Riviera Trasporti e quindi si avvierebbe al fallimento”.

Lo ha detto il presidente della provincia di Imperia, Claudio Scajola, stamani, a margine del Consiglio provinciale, durante il quale si è varata la ricapitalizzazione societaria, mediante il conferimento del complesso immobiliare “Colonie di Nava”. La pratica è stata approvata all’unanimità.

“La Provincia conferisce questo bene per un totale di 5 milioni - ha affermato Scajola - che permette la ricapitalizzazione della società e quindi di potersi presentare in tribunale, il 20 luglio prossimo, quando ci sarà l'omologa del concordato. E' evidente che questo aumento di capitale porta con sé la necessità che gli altri soci attuali corrispondano la loro quota di capitalizzazione in proporzione”.

Il presidente della Provincia ha annunciato un’altra ipotesi per risanare la società

“Quella che tutti i sessantasei Comuni entrino nella società in proporzione all'utilizzo del trasporto pubblico nel proprio territorio. Sarà una scelta che dovranno fare i singoli Consigli comunali ai quali sarà comunicata dopo l'assemblea questa proposta”.

E conclude: “Se i Comuni non sottoscriveranno se ne farà carico mamma Provincia, perché non possiamo certo sospendere il servizio pubblico di trasporto nella nostra provincia, anche se sarà completamente riorganizzato e rivisto con un piano industriale sostenibile”.

Sulla gestione del pubblico acquedotto

Scajola ha annunciato per oggi un incontro con il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e l’assessore Giacomo Giampedrone, insieme al commissariamento dell'Ato idrico della provincia di Imperia, per fare il punto della situazione sui lavori in corso, sulla tariffa unica e sulla necessità della riorganizzazione della società.

Fabrizio Tenerelli