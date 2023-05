"Il modello Genova a Ventimiglia", il candidato Di Muro incontra il sindaco Bucci

Il sindaco di Genova a Ventimiglia per incontrare Di Muro

“Vedere le rovine di una passerella, che già da tre anni è così, mi piange il cuore e suggerisco di applicare le stesse modalità attuate per il Ponte di Genova, per far sì che ci possa essere una soluzione per i cittadini”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Genova, Marco Bucci, nel pomeriggio, a Ventimiglia, a margine di un sopralluogo della passerella sul fiume Roya, abbattuta dall’alluvione dell’ottobre 2020. Bucci è venuto a Ventimiglia per un endorsement al candidato sindaco Flavio Di Muro: “Flavio mi aiutato parecchio nella scrittura del Decreto Genova ed è merito suo se siamo riusciti a ottenere certi risultati”.

Il riferimento al modello Genova riguarda la realizzazione del viadotto San Giorgio."Le modalità, i principi e le strutture, che abbiamo messo in piedi per ilm modello Genova, possono essere riprodotti qui assolutamente - ha aggiunto -. Flavio li conosce perfettamente e sono certo che si darà da fare, affinché questa passerella venga rifatta nel più breve tempo possibile”.

Su Ventimiglia città di confine Bucci ha dichiarato

“Le città che sono sul confine hanno il vantaggio è di potersi interfacciare con persone di altra cultura, che vengono da mondi diversi e, quindi, di costruire quella internazionalità che aggiunge valore al sistema, non solo per la presenza di turisti, ma anche perché tutti e quanti creano un sistema che si autoalimenta da solo e dà la possibilità di alzare il livello culturale e la ricaduta occupazionale ed economica sulla città stessa. Definire ventimiglia una città internazionale è l’obiettivo sul quale vogliamo arrivare e anche per la Liguria sarebbe grande vantaggio”.

Di Muro ha sottolineato la volontà di portare il modello Bucci a Ventimiglia, in caso di vittoria elettorale

“Conosco Marco Bucci da tempo. Abbiamo condiviso percorsi amministrativi importanti, non ultimo quello del decreto Genova sulla demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. E’ un modello del fare, vorrei riportare anche a Ventimiglia una linea del fare, un’amministrazione attenta ai reali problemi dei cittadini, alle esigenze, alle problematiche, alle opportunità, ma non per ideologia, ma con la concretezza di saper fare le cose. Per me Marco Bucci è un modello di buona amministrazione”.

Malgrado il diverso significato tra il crollo del Ponte Morandi, con quarantatré vittime e la passerella Squarciafichi

Di Muro sottolinea: “Però ci tenevo anche a fare questo sopralluogo con Bucci che è diventato, ahimè, anche esperto in materia. Noi vogliamo ripartire dal progetto depositato, rivederlo: chiederemo al progettista, che ha già avuto il riconoscimento di un compenso per il suo lavoro, di fare qualcosa di meno impattante, meno oneroso, per cercare i fondi che sono necessariamente extra comunali, quindi penso a Regione e Governo con tutti gli enti finanziari del caso, e cercando di salvaguardare i pareri già espressi dagli enti coinvolti in sede di conferenza dei servizi per accelerare i tempi”. E conclude: “Purtroppo si sono persi tre anni. Non è il momento di dare colpe, guardiamo al futuro con fiducia, con voglia di fare, quindi cerchiamo di essere celeri, ripartire e dare ai ventimigliesi questa opera pubblica che sta a cuore veramente a tutti”.

Fabrizio Tenerelli