Il Presidente di Regione Piemonte, Cirio, a Ventimiglia per sostenere Flavio Di Muro sindaco

Il Presidente di Regione Piemonte, a Ventimiglia per sostenere Di Muro sindaco

“Flavio Di Muro è un amico, è una persona di valore e una persona per bene e le persone per bene, quando si mettono a disposizione di una comunità vanno premiate. Questo è il motivo per cui sono qui a sostenerlo, perché i momenti non sono facili, è difficile affrontare i tanti problemi e le tante emergenze che le nostre comunità hanno. E proprio quando i momenti sono complessi, bisogna stare uniti, bisogna saper far squadra". Lo ha detto il presidente di Regione Piemonte, Alberto Cirio, all'odierno incontro con il candidato sindaco Flavio Di Muro (Lega).

Aggiunge, “Chi sceglie Flavio Di Muro non sceglie solo una persona di valore e una squadra locale di valore e sceglie un governo regionale che lo sosterrà, sceglie un governo che è attento alle sue segnalazioni, e sceglie anche un rapporto con una regione vicina, un rapporto importante, per il Tenda e per i collegamenti turistici. Sono qui e sono convinto che Flavio Di Muro sia la scelta giusta per Ventimiglia".

All’incontro erano presenti i vertici di Forza Italia locali e provinciali: il commissario provinciale Simone Baggioli, il suo vice Marco Agosta, Gabriele Amarella responsabile provinciale degli Enti locali, Franco Ventrella segretario cittadino e Milena Raco, responsabile cittadina di “Azzurro donna”.