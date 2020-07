Il vicesegretario della Lega Giorgetti a San Bartolomeo al Mare

Sabato 1 agosto, alle 11, il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti sarà a San Bartolomeo al Mare (IM) per un incontro con i militanti e simpatizzanti al gazebo presso i Giardini Rosa dei Venti sul lungomare.

Incontro con la cittadinanza a San Bartolomeo

A seguire si terrà l’incontro con la stampa insieme al segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi e al segretario provinciale della Lega Imperia Flavio Di Muro. “È il primo di tanti incontri che organizzeremo sul territorio in vista delle elezioni regionali di settembre – spiega il deputato Di Muro – sarà l’occasione per confrontarci con i cittadini e con i nostri militanti, ma anche per approfondire i temi della carenza infrastrutturale, dell’economia locale e di quei settori, come il turismo e il florovivaismo, che non hanno ancora ricevuto nessun aiuto concreto da questo governo inconcludente dopo i milioni di danni subiti per l’emergenza Covid”.

