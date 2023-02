Incontro frontalieri a Ventimiglia, Delli Carri (Cgil): "Continua la passerella di politici"

"Sembra che a nessuno interessi la realtà in cui versa la nostra città ma continuano le passerelle"

"A Ventimiglia continua la passerella di politici, questa volta a prendersi meriti che non sono loro e per vendersi in vista delle prossime elezioni. Sembra che a nessuno interessi la realtà in cui versa la nostra città ma continuano le passerelle politiche con l'arroganza di fare credere alla cittadinanza che grazie a loro si è ottenuta una tassazione più agevolata per i pensionati e i lavoratori frontalieri".

Così il segretario generale della Filt Cgil, Michele Delli Carri, interviene sull'incontro dei frontalieri, avvenuto ieri sera, nella sede del Fai di via Roma, a Ventimiglia, alla presenza del governatore della Liguria Giovanni Toti; della deputata Ilaria Cavo e dell'assessore regionale Marco Scajola. "Non voglio sempre essere critico ma cari concittadini ci rendiamo conto della presa in giro? - ancora Delli Carri -. Ricordo a tutti che il risultato sulla fiscalità è il frutto del lavoro di Cgil Cisl e Uil con i frontalieri svizzeri e che grazie al nostro lavoro verrà finalmente esteso a tutti i frontalieri, compresi quelli del nostro territorio. Condivido e sono contento del risultato".

"Bastava spostarsi verso la stazione per capire qual è la reale situazione di Ventimiglia"

E prosegue: "Va pari pari affrontato il problema della vivibilità della città di confine. Bastava fare qualche passo in più e venire a vedere presso la stazione ferroviaria per capire qual è la reale situazione nella città di Ventimiglia. Sono seriamente preoccupato che a nessun politico interessi la realtà che vive la città di Ventimiglia".

Sulla fiscalità afferma: "Mentre il primo quesito, quello della fiscalità, è stato portato a conoscenza e affrontato dalla CGIL nazionale e degli altri sindacati confederali nazionali, il problema della vivibilità ad alto rischio non trova soluzione.Per quale motivo? Non è altrettanto importante?".

"Tra pochi giorni comincerà il Festival di Sanremo e il nostro biglietto da visita non è cambiato affatto"

E ancora: "Non per essere ripetitivo ma basta vedere il materiale rotabile che transita nella nostra linea, vecchio e obsoleto, per non parlare dei chilometri di coda che devono affrontare lavoratori e turisti in A10". Conclude Delli Carri: "Tra pochi giorni comincerà il Festival di Sanremo e il nostro biglietto da visita non è cambiato affatto. Da anni il problema è stato portato a conoscenza di chi ha competenza per la risoluzione del problema, ma ad oggi nulla è stato fatto. Spero che alla fine qualcuno, magari tra quelli sempre presenti a questi eventi, si degni di dare delle risposte a tutte le domande che i ventimigliesi si pongono".