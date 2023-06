La segreteria provinciale del Pd azzera le cariche nei circoli dei 4 Comuni andati al voto

Le cariche saranno rinnovate con i congressi nei rispettivi Comuni

La segreteria provinciale del Pd azzera le cariche nei quattro circoli dei Comuni andati al voto alle amministrative di maggio, con i rispettivi segretari che resteranno fino al congresso. Si tratta di Imperia, con Massimiliano Cammarata; Ventimiglia (Vera Nesci), Bordighera (Niccolò Grassano) e Vallecrosia (Gianluca Collina).

Malgrado la decisione possa sembrare la diretta conseguenza

della sconfitta del centrosinistra nei quattro centri della provincia di Imperia, il segretario provinciale Cristina Quesada precisa: “Si azzerano i circoli non per l’esito delle elezioni amministrative, ma perché c’è la volontà, dopo una discussione nei circoli, di aprire rinnovata fase politica, che consente al Pd di darsi una nuova organizzazione e di costruire un’opposizione di alternativa nei Comuni dove si è andati al voto e di dare una nuova linfa al partito, in vista delle europee del 2024 e delle regionali del 2025”.

A Imperia si vocifera pure delle imminenti dimissioni del segretario Cammarata, contro il quale, nei giorni scorsi, i consiglieri di minoranza del Pd (Laura Amoretti, Deborah Bellotti ed Edoardo Verda) si erano espressi con una dura lettera di critiche. La fase di rinnovamento del partito dovrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

Fabrizio Tenerelli