Laura Amoretti ritira ufficialmente la candidatura a sindaco

"In queste ore ho lungamente riflettuto sulla situazione che sì è venuta a creare nel centrosinistra. Avevo creduto che aprire alla possibilità di un passo di lato potesse portare ad una scelta di un candidato realmente terzo in grado di restituire allo schieramento del centro sinistra quella serenità e credibilità che servono per la sfida che ci attende. Le risposte non sono state quelle che speravo" così Laura Amoretti in una nota stampa.

"Ritengo quindi di dover prendere atto che non esistono le condizioni che erano il presupposto del mio impegno come candidata sindaco, da donna e da persona che crede realmente in un impegno forte per la nostra città. Questo non vuol dire disimpegno, ma assumere, se servirà, un altro ruolo a supporto dell'azione politica del PD, del PSI e di Imperia di tutti, forze che hanno sostenuto lealmente la mia candidatura".