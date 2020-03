Con una nota, il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso, annuncia i provvdimenti a sostegno delle famiglie, provate dalle misure anti Covid-19 , verso le quali l’amministrazione si sta muovendo

Le misure di San Bartolomeo al Mare per sostenere i cittadini

“In questi pesanti momenti di incertezza sanitaria -comunica il sindaco -, economica e sociale, intervengo per informare che: Abbiamo ultimato tutta la documentazione necessaria per distribuire – attraverso le 5 attività di rivendita alimentare che insistono sul territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare – gli aiuti che il Governo ha destinato per i buoni alimentari (circa 21.500 euro). Nei prossimi giorni forniremo tutte le indicazioni per beneficiarne. Abbiamo deciso di azzerare, per ora solo dal 01/04 al 30/04 i costi dei parcheggi (strisce blu). Stiamo studiando le modalità per differire il pagamento delle tasse comunali. Stiamo studiando le modalità per azzerare temporaneamente il pagamento del suolo pubblico. Stiamo studiando le modalità per differire il pagamento della Tari, che tanto incide sulla realtà economica del nostro Comune. Per l’IMU, siamo in attesa di una decisione da parte del Governo, che è il beneficiario. Ne approfitto per ricordare anche che a San Bartolomeo al Mare non abbiamo ancora attivato la tassa di soggiorno. Invito sempre tutti a stare a casa e di seguire le raccomandazioni del Governo nazionale e regionale.

Inoltre, arrivano i buoni alimentari

