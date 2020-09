Luigi Sappa al Raid di auto storiche a Pontedassio

Luigi Sappa, candidato al consiglio regionale per Forza Italia-Polis è intervenuto oggi a Pontedassio in occasione del passaggio nel capoluogo della Valle Impero del Raid dedicato alle auto storiche. Sappa è stato accolto dal sindaco Ilvo Calzia con il quale ha affrontato anche alcuni temi legati al suo prossimo impegno in Regione.

Sottolinea Sappa: “È stata una manifestazione divertente e appassionante che mi ha fatto cogliere una volta di più il grande amore con cui questi collezionisti trattano auto e moto, rispettandone le origini e la storia. Credo che sia una passione sana che consente a tutti di poter godere almeno alla vista di tesori della storia dei motori, che, diversamente sarebbero perduti. Con il sindaco Calzia abbiamo parlato della necessità di sostenere i Comuni dell’entroterra anche per l’organizzazione di eventi soprattutto nel prossimo futuro, che dovrà vedere il rilancio di tutto il

Nostro territorio”.