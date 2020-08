Magdi Cristiano Allam a Sanremo a sostegno di Gianni Berrino

Domenica 23 agosto il giornalista e scrittore egiziano naturalizzato italiano Magdi Cristiano Allam sarà a Sanremo (domenica ore 21 Rolling Stone Cafè di via del Castillo) per presentare il suo libro Stop Islam nell’ambito di un evento a sostegno della campagna elettorale del leader di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, assessore regionale al Turismo e Trasporti. L’evento è organizzato da Riva Destra (movimento federato con Fratelli d’Italia).

“Anche in Liguria -affermano Fabio Sabbatani Schiuma, Angelo Bertoglio e Alfio Boschi- rispettivamente segretario nazionale, vicesegretario e portavoce di Riva Destra – come nelle altre regioni impegnate nel voto di settembre, non faremo mancare il nostro sostegno, anche elettorale, al progetto di Giorgia Meloni. Siamo orgogliosi di aver affidato il nostro coordinamento regionale ad Andrea Marrone, presidente del Movimento Conservatore Stella d’Italia, il quale ci rappresentera’ sul territorio ligure con capacita’, lealta’ e onore, stelle comete del nostro agire come comunita’ militante”.

“Domenica – prosegue la nota – interverrà’ l’amico fraterno e da sempre sulla Riva Destra, Gianni Berrino candidato nelle file di Fratelli d’Italia per la provincia di Imperia. L’appuntamento sarà presentati dal neo coordinatore regionale di Riva Destra Andrea Marrone e vedranno Magdi Cristiano Allam, presentare il suo libro “Stop Islam”.