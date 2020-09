Marcello Pallini (quasi) Sindaco per il terzo mandato

Alle 23 di ieri sera, alla chiusura dei seggi, per essere certo dell’elezione, a Marcello Pallini, unico candidato sindaco del comune di Santo Stefano al Mare, mancava meno di mezzo punto. Aveva votato il 49,51% degli aventi diritto. Come noto serve superare di un voto il quorum del 50%, ma già in mattinata la buona affluenza di elettori consente di dare per scontata l’elezione di Pallini, già sindaco dal 2005 al 2015 e ora ricandidato dopo la rinuncia al secondo mandato di Elio Di Placido. Alle 15.00, quando verrà ufficializzato l’ultimo dato dell’affluenza, si avrà la certezza dell’elezione.

Pallini guidava la lista “Insieme” , che annovera tra i candidati e futuri consiglieri e assessori – tutti eletti in caso di superamento del quorum – Alessandro Alleva, Alessandro Bruno, Giorgia Corradi, Remo Ferretti, Maria Teresa Garibaldi, Raffaella Milli, Francesco Minari Varese, Donato Piccirilli, Matteo Tini e Valentina Ventura Boeri.