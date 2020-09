“Marketing, riqualificazione e valorizzazione” la ricetta di Marco Scajola per il ponente

“Il nostro Ponente ha delle caratteristiche uniche, – afferma il candidato a sostegno di Giovanni Toti e assessore regionale Marco Scajola – che il Presidente Toti ha saputo valorizzare, con un’attenta politica di marketing territoriale”.

Marco Scajola sul ponente ligure

“Negli ultimi cinque anni – ricorda -sono sempre stato presente sul nostro territorio ed ho sempre apprezzato le sue bellezze e peculiarità, al fianco di chi, con impegno e capacità, ha organizzato manifestazioni nella nostra provincia, assicurando un confronto continuo tra le diverse realtà locali e la Regione. In questo periodo intenso di campagna elettorale, sto ammirando ancor di più gli elementi distintivi del Ponente, dalla costa all’entroterra abbiamo scorci meravigliosi, borghi unici ed eccellenze agroalimentari. Elementi che, insieme ad un clima mite, compongono un’offerta turistica unica, in grado di attrarre durante tutto l’anno. Tutte le politiche anche legate alla riqualificazione del nostro paesaggio hanno sempre avuto questa straordinaria finalità, rendere la Liguria più sicura e sempre più bella. Le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, poi, sono un valore aggiunto, che consentono di costruire dei pacchetti turistici “esperienziali”: un territorio da vivere e da gustare! Grazie ad azioni concrete realizzate in questi cinque anni le nostre eccellenze sono diventate attrattive a livello internazionale ed hanno portato la Liguria in tutto il mondo e tutto il mondo in Liguria!”