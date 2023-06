Mauro Delbò segretario cittadino di Liguria Popolare

Mauro Delbò diventa il nuovo segretario cittadino di Liguria Popolare a Sanremo, indicato dall'ex assessore Antonio Bissolotti, passato nell'assemblea nazionale di Noi con l'Italia/Noi Moderati in seguito al congresso nazionale dei giorni scorsi (che, tra le altre cose, ha visto l'onorevole Maurizio Lupi confermato presidente del partito).

Bissolotti lascia la segreteria a Mauro Delbò

Dichiara Bissolotti : «Questo nuovo incarico, unitamente ad alcuni impegni professionali, comporta la necessità di una mia maggiore presenza a Roma che rende purtroppo impossibile seguire con il dovuto tempo e la necessaria attenzione le questioni politiche locali. In questi anni, nel mio ruolo di Segretario Politico di Liguria Popolare , ho di fatto svolto anche la funzione di Segretario Cittadino seguendo l’attività del movimento nella città di Sanremo in accordo con il Coordinatore Provinciale, Andrea Artioli. L’approssimarsi delle elezioni amministrative sanremesi rende necessaria una attenzione ed un impegno quotidiano che non sono più in grado di garantire».

In vista delle amministrative 2024

Il ruolo di Delbò in accordo con il Capogruppo Piero Correnti ed il Coordinatore Provinciale Andrea Artioli. «Sono certo che la loro esperienza ed il loro entusiasmo- dichiara Bissolotti- contribuiranno alla individuazione di un candidato sindaco di alto profilo in grado di predisporre, insieme a tutto il centrodestra unito, un ambizioso progetto amministrativo per il rilancio della nostra amata Sanremo . Come hanno dimostrato le recenti elezioni di Ventimiglia, solo l’unione di tutti i partiti del centrodestra, in linea con il governo regionale e nazionale, è -conclude- garanzia di successo e di prosperità per i nostri territori».

Proprio le elezioni sono un tema caldo nel centrodestra sanremese, che si prepara alla tornata elettorale del 2004. Mentre la coalizione di anime civiche nata dall'alleanza strutturale tra i due ex avversari Alberto Biancheri, sindaco in carica, e Sergio Tommanisi, sembrerebbe spingere verso il nome dell'avvocato Alessandro Mager come candidato sindaco, nel centrodestra dei partiti il nome che rimbalza insistentemente è quello del presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Liguria, Gianni Rolando (intervista completa in edicola con La Riviera). Nei momenti in cui si decie la strategia,arriva anche una nota del Senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.

Il centrodestra dei partiti apre al mondo civico