Migranti a Ventimiglia: Guidi (Azione), favorevoli a centro di accoglienza

Duccio Guidi (Azione) interviene sul caso migranti al confine di Ventimiglia

Nonostante abbia più volte denunciato la simpatia della Destra italiana per il c.d. "gruppo di Visegrad" (Polonia, Ungheria ed ex-Cecoslovacchia), così poco cooperativo sui migranti, Carlo Calenda si è beccato del collaborazionista semplicemente per aver detto che la Francia in questi giorni ha assunto un ingiustificabile atteggiamento anti-italiano.

E' evidente che una simile accusa arriva da chi, nell'opposizione, spera nell'aiutino di un sovrano straniero per regolare i propri conti col neonato governo Meloni, comportandosi in tal modo come quei signorotti che nel Rinascimento per combattere meglio il proprio vicino finirono col consegnare un pezzo alla volta l'Italia intera e pure sé stessi al dominio altrui.

Fortunatamente l'opinione pubblica, nazionale ed europea

è meno miope ed ha capito quanto enorme sia il problema e quanto debole Bruxelles ed incapaci di coordinarsi i vari governi del continente, tanto nella gestione di questa infinita emergenza quanto in quella dell'immigrazione stanziale e permanente, vista la totale assenza di politiche di integrazione che vadano ben oltre la mera coabitazione di comunità ancora troppo distanti sui valori fondamentali e la visione delle relazioni sociali, a cominciare da quelle di genere, tra uomo e donna per capirci.

Come Azione siamo da sempre favorevoli al ripristino di un centro di accoglienza a Ventimiglia

e magari ad un suo potenziamento, che di certo avremmo avuto se ad esempio il progetto di recupero dell'ex-convento dei Frati Maristi, già sul tavolo durante l'amministrazione Ioculano, non si fosse arenato per motivi e responsabilità mai del tutto chiariti. Ai cittadini le piccole beghe interne della politica italiana, magari ad uso congressuale di qualche singolo partito, non interessano, noi siamo con loro per soluzioni concrete e non più rinviabili.

Duccio Guidi, Direttivo Regionale Liguria

Responsabile Provinciale Immigrazione

Azione