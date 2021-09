Migranti: Scullino annuncia task force tra Comune, Prefettura e forze dell'ordine

Una task force tra Comune, Prefettura e forze dell'ordine per fronteggiare il massiccio fenomeno dei flussi migratori

al confine con la Francia è stato proposto dal sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino (indipendente appoggiato dal centrodestra) nell'ambito di un tavolo sull'ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito in Prefettura a Imperia. "Ventimiglia è una città soffre - afferma Scullino - malgrado mi sia stata fatta notare la presenza quotidiana di cinquanta agenti e militari. Ho comunque esposto un piano di intervento nuovo, che sarà approfondito nei prossimi giorni, il quale prevede la creazione di un ufficio di coordinamento comunale, un'unità di progetto specifica, coordinata da me attraverso il mio staff e che ponga in essere interventi concreti, con Prefettura e forze dell'ordine".

Prosegue il primo cittadino: "La proposta è stata accolta favorevolmente. In prefettura ho esposto sinteticamente i primi otto punti di intervento che presto verranno resi noti e chiedo al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, maggiore attenzione. Senza il suo aiuto, infatti, non sarà possibile lenire la sofferenza che la città sta subendo".

"Sapremo accogliere, ma durissimi contro chi crea disordini"

Conclude Scullino: "Sapremo accogliere, ma saremo durissimi contro chi crea disordini, degrado e mini criminalità, che ormai subiamo a causa di ubriachi e violenti. Ventimiglia vuole tolleranza zero verso ogni forma di degrado e violenza. Entro le prossime due settimane darò notizie certe di come intendiamo agire, voglio che tutto sia condotto sotto l'egida della Prefettura, magari con un tavolo di coordinamento sull'ordine e la sicurezza aperto stabilmente a Ventimiglia. Dalla riunione di ieri è emerso che potrebbe tenersi presso il Commissariato di Ventimiglia. Non intendo lasciare la città più in attesa, vogliamo pure, che ci vengano mandati i 70 mila euro che ci sono stati promessi dalla Stato da investire per lenire il grandissimo disagio che i cittadini di Ventimiglia stanno patendo".