Ministro Carfagna a Imperia per parlare di sviluppo interregionale

Domani alle 10:15

Oltre al ministro anche il sindaco Claudio Scajola e igovernatori di Liguria e Piemonte, Giovanni Toti e Alberto Cirio.

Domani, venerdì 8 ottobre, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, sarà in visita istituzionale in Liguria e Piemonte.

Ministro Carfagna in visita a Imperia

Ore 10.15: Imperia, Palazzo Civico - Sala Consiliare, incontro sul tema della coesione territoriale tra Liguria e Piemonte per lo sviluppo economico dei due territori. Saranno presenti il sindaco di Imperia Claudio Scajola, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Gli altri appuntamenti

Ore 13.00: Torino, Palazzo della Regione, Sala Trasparenza, sottoscrizione del documento di Accordo di Programma Quadro per le aree interne delle Valli dell’Ossola;

Ore 14.30: Torino, piazza Bengasi, illustrazione della nuova linea della Metropolitana cittadina, con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il candidato Sindaco Paolo Damilano;

Ore 16.30: Alba, visita alla Mostra "Burri, poesia della materia" presso la sede Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero (Via Vivaro, 49), sarà presente la Sig.ra Maria Franca Ferrero;

Ore 17.30: Alba, Teatro Sociale G. Busca, inaugurazione 91a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.