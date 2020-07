Nuovi segretari di sezione della Lega, da Ventimiglia al Golfo Dianese: ecco chi sono

Lega

Sono stati nominati i referenti territoriali della “Lega Liguria per Salvini Premier” della provincia di Imperia. Di seguito i nomi e le circoscrizioni.

Ventimiglia: Simone Bertolucci

Val Nervia-Val Verbone: Luciano Biancheri

Bordighera: Roberto Piacentini

Sanremo: Daniele Ventimiglia

Taggia: Carlo Magnaghi

Imperia: Mattia Sasso

Golfo Dianese: Tomas Arbustini

“Loro compito – afferma il commissario provinciale imperiese, on. Flavio Di Muro – sarà quello di coordinare e divulgare le azioni messe in campo dalla Lega nei rispettivi territori, unitamente agli eletti e agli iscritti del movimento. Nel ringraziare chi li ha preceduti per il lavoro svolto, auguriamo buon lavoro ai nuovi referenti”.