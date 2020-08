Ospedaletti: il Comune ha acquistato il sedime della pista ciclabile

Pista ciclabile

Quella di ieri 3 agosto è stata una giornata storica per il Comune di Ospedaletti. Nello studio del notaio Lucia Serraino di Ventimiglia, infatti, i rappresentanti di Area24, l’avvocato Ilaria Lanteri e il commercialista Luca Nannini coadiuvati dal geometra Giovanni Badano, e il rappresentante del Comune di Ospedaletti l’architetto Massimo Salsi affiancato dal Sindaco Daniele Cimiotti e dal Segretario comunale Marco Gunter, hanno firmato l’atto di acquisto dell’ex sedime ferroviario sul quale insiste la ‘pista ciclo-pedonale’ e le sue pertinenze nonché la passeggiata, nel tratto che si trova nell’ambito territoriale del comune.

“E’ un grande risultato – dice il Sindaco Daniele Cimiotti – che arricchisce il patrimonio comunale e di conseguenza anche tutti gli ospedalettesi, contribuendo ad aumentare gli introiti nelle casse comunali. E’ dimostrato che la pista ciclo-pedonale genera ricchezza e pertanto si pagherà da sola”.

“Come Sindaco – prosegue Cimiotti – desidero ringraziare in particolare l’architetto Mssimo Salsi, il Segretario Marco Gunter, il dott. Andrea Sacchetti e il geometra Antonio Boeri che hanno davvero contribuito in modo determinante alla riuscita di questo evento, fornendo le soluzioni ideali ai problemi demaniali, e non solo, riguardanti la pista stessa”.

Il primo cittadino desidera anche ringraziare “…la Regione Liguria e in particolare la Filse e il suo Direttore dott. Ugo Ballerini, il presidente Giovanni Toti, gli assessori Marco Scajola e Giacomo Giampedrone e il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana che hanno creduto nel nostro progetto e ci hanno supportato concretamente. Un plauso va rivolto anche alla segreteria di Area24 per il suo grande impegno nella ricerca e nel mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria. Questi risultati non si possono raggiungere da soli ma soltanto con un grande gioco di squadra”.

Il Sindaco Cimiotti termina dicendo: “Voglio infine ringraziare gli abitanti di Ospedaletti che votandoci ci hanno offerto la loro fiducia ed oggi sono felice di poter dimostrare ancora una volta che stiamo rispettando quelle che non erano solo promesse elettorali ma un patto con i miei concittadini”.

Il costo dell’operazione è di 510.000 euro oltre Iva ed oneri accessori, per un totale di quasi 630.000 euro.

Il prossimo passo riguarderà l’acquisto dei parcheggi a rotazione che si trovano sotto la pista, ad est dell’ex Scalo Merci, tecnicamente definiti ‘Comparto-1’.

