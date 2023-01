Piano di incentivi per l'efficientamento energetico

L’assessore all’Urbanistica Marco Scajola è intervenuto ieri i pomeriggio alla Tavola Rotonda ‘L’efficientamento energetico nell’Edilizia tra presente e futuro’, organizzata dall’Associazione Master in Diritto Tributario e patrocinata dall’ordine degli Ingegneri di Genova.

Tavola rotonda su efficientamento energetico

“Un confronto con gli esperti del settore su un tema di grande attualità, sul quale Regione Liguria sta lavorando con attenzione – commenta l’assessore Scajola -. In questi anni abbiamo attivato un programma specifico, in cui abbiamo agito con l’obiettivo di incentivare interventi virtuosi, sia attraverso una semplificazione delle leggi regionali vigenti in materia sia con azioni concrete di efficientamento energetico degli Edifici Residenziali Pubblici. Proprio in questo ambito Regione Liguria è stata una pioniera".

Il piano di Regione Liguria

"Inoltre, - spiega- stiamo anche mettendo in atto attività e percorsi formativi, il Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia nel 2021 Regione Liguria ha attivato una collaborazione con il GSE, il Gestore Servizi Energetici che si occupa a livello nazionale di energie rinnovabili ed efficienza energetica".

Sono state organizzate specifiche giornate formative regionali rivolte ai professionisti del settore e ai tecnici delle PA, con il diretto coinvolgimento degli Ordini professionali, di Anci e delle associazioni di categoria del settore edile.

Per quanto riguarda le attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini nell’ambito del progetto europeo Enershift è stato pubblicato il vademecum “Consigli utili per risparmiare energia nella propria casa” distribuito dai sindacati degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat, partners di progetto. L’opuscolo contiene una serie di consigli pratici su come risparmiare energia attraverso un migliore utilizzo delle tecnologie e l’adozione di comportamenti responsabili, oltre ad utili indicazioni per l’accesso a bonus e agevolazioni fiscali.

"Percorso virtuoso"

"Un percorso virtuoso – conclude l’assessore Scajola - che Regione Liguria ha impostato a partire dal 2015 e che sta portando avanti con il massimo impegno e attenzione”.